Podemos Sevilla pide a Sanz abrir las piscinas municipales los fines de semana de septiembre para combatir el calor

Archivo - La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, en una foto de archivo. - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha propuesto en la mañana de este viernes al Gobierno municipal una prórroga del periodo estival de piscinas municipales durante todos los fines de semana del mes de septiembre ante el inminente cierre de estas instalaciones coincidiendo con la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas extremas que alcanzan e incluso superan los 42 y 43 grados en la ciudad.

En una nota de prensa, la formación política ha señalado que, según la programación del Instituto Municipal de Deportes (IMD), la piscina del Tiro de Línea clausura su temporada estival en el día de este viernes, 4 de septiembre, mientras que los recintos de Alcosa, Rochelambert, Torreblanca y Entreflores lo harán este domingo 6 de septiembre.

Para la dirigente de Podemos, mantener el cierre burocrático de estas instalaciones en pleno pico de calor demuestra "una preocupante falta de sensibilidad social y una desconexión absoluta con los efectos evidentes del cambio climático en la capital andaluza".

Como ha incidido Hornillo, el servicio público de baño de Sevilla cuenta con un aforo para tan sólo 1.595 personas repartidas en sus cinco recintos, los cuales constituyen "la única alternativa accesible y asequible" de alivio térmico para miles de familias trabajadoras que no disponen de piscina privada, que no pueden permitirse permitirse el gasto energético continuado en sus hogares o salidas fuera de la ciudad, o cuyos hogares ni tan siquiera tienen un suministro eléctrico constante como resultado de las pésimas infraestructuras de distribución en los barrios trabajadores.

"Las piscinas públicas no pueden entenderse como un mero entretenimiento de calendario escolar, sino como auténticos refugios climáticos y servicios esenciales de salud pública", ha señalado la edil de Podemos, que considera "incomprensible" que, mientras la Aemet mantiene avisos por temperaturas asfixiantes y noches tropicales en septiembre, el Gobierno de José Luis Sanz "eche el cerrojo a las piscinas públicas y deje a los barrios populares sin alternativas frente al calor extremo de la ciudad".

En este sentido, la concejala ha propuesto una "modificación urgente" en la planificación del IMD para extender la apertura recreativa de las cinco piscinas durante los sábados y domingos de todo el mes de septiembre, en el horario habitual de 12,00 a 20,00 horas.

Según ha detallado, la medida permitiría amortiguar las consecuencias de la prolongación del verano meteorológico sin interferir de forma traumática con la programación de otras actividades y entrenamientos que el IMD desarrolle durante la semana.

"Exigimos al alcalde que actúe con pragmatismo: prolongar la apertura los fines de semana de septiembre es una cuestión de voluntad política y de protección directa a la ciudadanía. La administración pública debe responder a la emergencia climática con servicios públicos fuertes y abiertos cuando la gente más los necesita", ha concluido Susana Hornillo.