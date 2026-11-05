Podemos Sevilla rechaza subida de tarifas de Tussam en los presupuestos y pide avanzar hacia la gratuidad del servicio

Archivo - Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha manifestado su rechazo a la subida del billete sencillo, los bonobuses y los abonos mensuales que plantea la Dirección Económico-Financiera de la empresa municipal de autobús Tussam en un informe recogido en la documentación del anteproyecto de presupuestos de 2027, y ha exigido al alcalde que la descarte públicamente.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el informe ha propuesto elevar un 10,1% el bonobús sin transbordo, un 11,8% el de transbordo y un 13,2 % la tarjeta de estudiante, frente al 7,1 % del billete sencillo.

Frente al encarecimiento, la dirigente ha defendido la propuesta que defendió en 2023, una tarifa plana de 30 euros al año para quienes no disfruten de ningún descuento específico, como primer paso para "avanzar hacia la gratuidad del servicio". Para la concejala, la propuesta de la dirección de TUSSAM sería una subida "injusta", que "castiga más a quien más usa el autobús, siendo el usuario estudiante el mayor perjudicado de todos".

Así, desde Podemos Sevilla han abogado por mantener intactos los títulos sociales, implantar la tarifa plana de 30 euros anuales y avanzar de forma progresiva hacia la gratuidad para vecinos y trabajadores, financiada parcialmente con tarifas diferenciadas para el visitante, la aportación municipal y los ingresos que puedan llegar de una futura tasa turística.

Además, Hornillo ha reclamado que ese camino debe ir acompañado de mejoras en el servicio, "porque nada de esto funciona si no hay frecuencia y fiabilidad" y ha pedido que la renovación de flota no se enfríe, ya que los 37 autobuses previstos para 2027 son 26 menos que en 2026, y 32 son de gas.

De igual manera, ha solicitado que se refuercen las plataformas reservadas, la prioridad semafórica, la protección de los carriles bus que el propio informe contempla, así como la plantilla de trabajadores públicos --especialmente conductores y mecánicos-- de la empresa municipal.

Por último, la candidata a la Alcaldía ha abundado que cada vez que se ha abaratado el transporte público, la gente ha respondido, de manera que Tussam pasó de 77,48 millones de viajeros en 2023 a 91,08 millones en 2025, un 17,6% más, en años en los que se han aplicado descuentos, una tendencia que también se consolida a nivel nacional desde que se aplican las rebajas, con casi nueve de cada diez viajeros optando por abonos recurrentes bonificados.

En esta línea, aunque la dirección de la empresa municipal asegure ahora que "subir precios no afectará a la demanda", justo cuando prevé que los viajeros se estanquen por las obras, desde Podemos han recordado que "la experiencia indica que la subida de precios puede alejar a los usuarios que han llegado atraídos por el coste accesible del servicio". "Cuanta más gente use el transporte público, menos coches, menos atascos, menos contaminación, y por tanto una ciudad más habitable y ordenada. Esa es la rentabilidad que importa", ha concluido la concejala.