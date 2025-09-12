Podemos Sevilla ve "negligencia" en el tema de Icónica: "Es más fácil reservar la Plaza de España que un centro cívico"

Archivo - Concierto en la Plaza del España del Icónica Sevilla Fest en la edición del pasado año. - ICÓNICA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Podemos-IU ha criticado este viernes al Ayuntamiento de Sevilla por su "negligencia" en relación con Icónica y todo lo concerniente a la ocupación de la Plaza de España para celebrar conciertos; ello, a raíz de las quejas de algunos promotores musicales por el trato dispensado a los responsables del festival, que se viene realizando en los últimos años cada verano al aire libre en este recinto monumental.

Así lo ha expresado la concejal Susana Hornillo en la comisión de control y fiscalización al Gobierno local, quien ha señalado las "contradictorias versiones" en cuanto a la existencia de acuerdos o contratos con la promotora del citado evento musical. "He podido ver el expediente y no están esos documentos, luego no solo no es un gobierno fiable, porque se contradice a sí mismo, sino incompetente".

"Es el espacio más emblemático de Sevilla y se está cediendo, año tras año, para uso privativo. Si el alcalde ha modificado la versión que ustedes mismos están dando es porque sabe que esto puede acabar en los tribunales", ha asegurado la edil de la coalición de izquierda. "Resulta más fácil reservar la Plaza de España que un centro cívico", ha ironizado. "Es un asunto lleno de sombras y ausente de garantías".

En respuesta, la concejal de Turismo, Angie Moreno, ha afirmado que la única versión es que "hay un contrato firmado con Contursa para seis años" con el compromiso, "que está bien recogido" de que año tras año Green Cow "cumpla con todos los requisitos necesarios para hacer el evento en la Plaza de España".

"No se está privando a ningún sevillano del uso de la Plaza de España. Al revés, están disfrutando del uso para el que fue concebida , como auditorio de la Exposición Iberoamericana de 1929", ha añadido.

Angie Moreno ha recordado que la intención del Gobierno municipal es que Icónica siga llevando a cabo ese festival en Sevilla, dado que en la pasada edición asistieron casi 280.000 personas, "de las que un 70% son sevillanos".

Por último, la delegada municipal de Turismo ha insistido en la idea de que se está analizando la forma jurídica "más adecuada que garantice la continuidad con seguridad legal, con transparencia y en igualdad de condiciones". En relación a la parte de patrimonio, "si necesita más información, tendrá que dirigirse a la Junta de Andalucía, porque es un trámite que llevan a cabo directamente entre la productora y Patrimonio Andaluz".