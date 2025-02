La poesía de Defreds llega al Polígono Sur con un encuentro de la Fundación Lara en el Hay Festival Sevilla

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación José Manuel Lara, dentro de la programación del Hay Festival Fórum Sevilla, ha celebrado este viernes la actividad 'Un libro que cambie la vida', en la que el poeta José Ángel Gómez Iglesias, Defreds, ha mantenido un emotivo encuentro con el alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas del IES Ramón Carande, ubicado en el Polígono Sur.

A través de esta iniciativa, los estudiantes han tenido la oportunidad de dialogar con el autor tras haber leído su último libro, Amanecer, gracias a la donación de ejemplares realizada por la Fundación José Manuel Lara al centro educativo.

Defreds es autor de una docena de libros, entre los que destacan Casi sin querer, Ojalá siempre, Sempiterno o Historias de un náufrago hipocondríaco, siendo su más reciente publicación Amanecer, editado por la Editorial Espasa.

De este modo, con esta actividad se ha promovido un acercamiento a la lectura, no solo como entretenimiento, sino también como una herramienta para mejorar su formación y, con ello, ofrecerles la posibilidad de elegir su futuro con mayor libertad.

"Nunca pensé que llegaría a publicar. Me abrí una cuenta en Twitter para compartir lo que me ocurría, poco a poco fui ganando más seguidores, abrí también una cuenta en Instagram, hasta que un día un editor se interesó por mis poemas. Cuando era pequeño, nunca pensé que podría llegar a ser escritor, pero estoy muy orgulloso de haberlo conseguido", ha dicho el autor, animando al alumnado a esforzarse por alcanzar sus metas.

Asimismo, ha compartido diversas anécdotas de su carrera profesional, recuerdos de su vida personal e incluso el origen de su seudónimo, que ha sido clave para su éxito, según ha asegurado.

El poeta ha relatado cómo "en este tiempo me he enamorado, me han dejado, he perdido familiares y ha nacido mi hija. Todo eso me ha hecho crecer y evolucionar y en mis libros se refleja. Ahora escribo sobre temas que en mis primeros libros nunca pensé que trataría, pero nunca escribo sobre aquello para lo que no me siento preparado".

Esta actividad forma parte de la filosofía de la Fundación José Manuel Lara, que busca acercar la lectura al público juvenil mediante la figura de nuevos autores, muchos de los cuales tienen una destacada presencia en las redes sociales.

"Es fundamental tener en cuenta que los nuevos prescriptores literarios, aquellos que recomiendan lecturas, están en las redes sociales y se han convertido en actores imprescindibles de la escena editorial. Por eso, son aliados clave para fomentar la lectura y mejorar la competencia lectora entre la juventud. Estos autores son creadores de contenido que leen, difunden y recomiendan, y cuyas ávidas audiencias siguen en constante crecimiento", explica el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez.

El alumnado se ha mostrado muy interesado durante todo el encuentro y, entre otros aspectos, ha preguntado al autor si tiene rituales en su proceso creativo, a qué se dedicaba antes, la importancia que han tenido las redes sociales en su carrera literaria o en qué se inspira para crear sus poemas. El broche final lo ha puesto un breve y emotivo recital de poesía por parte del autor.

Este evento refuerza el compromiso de la entidad con el fomento de la lectura como motor de cambio social, especialmente en comunidades como el Polígono Sur, donde la educación y el acceso a la cultura juegan un papel crucial en la transformación de la realidad de los jóvenes.