La Policía de Alcalá (Sevilla) reforzará controles para velar por el cumplimiento de la ordenanza de animales domésticos

Una agente comprueba la identificación de un perro dentro de la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) intensifica su compromiso con la convivencia vecinal, la higiene urbana y el civismo mediante la actualización y refuerzo de las medidas municipales dirigidas a la tenencia responsable de mascotas, especialmente de perros en la vía pública.

Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre tenencia y circulación de animales, y buscan avanzar hacia una ciudad más limpia, respetuosa y saludable. Su incumplimiento puede conllevar a denuncias que llevan aparejadas sanciones económicas, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

De este modo, todos los perros residentes en el municipio deberán estar identificados y registrados en el padrón municipal de animales de compañía. Esta identificación facilitará la trazabilidad del animal y la responsabilidad de sus dueños respecto al cumplimiento de las normas de convivencia. Igualmente, deberán llevar utensilios de limpieza en todo momento.

Así, la Policía Local de Alcalá intensificará las labores de vigilancia en parques, aceras, plazas y zonas verdes para detectar incumplimientos de estas obligaciones. Según el delegado de Gobernación, Pedro Gracia, "estas actuaciones se impulsan en el marco de la mejora continua de la convivencia ciudadana y la higiene urbana, con especial atención a la responsabilidad que conlleva la tenencia de mascotas".

"Reiteramos la importancia de la colaboración de nuestros vecinos y vecinas para mantener los espacios públicos limpios, seguros y agradables para todos", ha añadido el delegado, al tiempo que ha destacado que el Ayuntamiento continuará desarrollando campañas de sensibilización y educación cívica dirigidas tanto a las personas adultas como a los más jóvenes, para fomentar hábitos respetuosos con el entorno y reforzar la responsabilidad compartida en el cuidado del municipio.