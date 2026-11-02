La Policía de Alcalá (Sevilla) refuerza la formación de sus agentes en la normativa y el control de los patinetes

Cartel de acciones formativas del Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) para los policías locales. - ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está completando un programa de formación especializada sobre la normativa y el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), comúnmente conocidos como patinetes, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y favorecer una convivencia segura entre petaones y conductores ante la creciente presencia de estos vehículos en las calles de la ciudad.

Esta capacitación técnico-normativa permite a los agentes actualizar sus conocimientos sobre la regulación de estos vehículos de movilidad personal y mejorar sus herramientas de intervención y vigilancia, "contribuyendo a una actuación policial más eficaz y adaptada a las nuevas necesidades de movilidad urbana", ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Alcalá, Pedro Gracia, ha destacado la importancia de la formación continua de la plantilla como herramienta fundamental para garantizar la seguridad ciudadana. "La formación aborda en profundidad las recientes reformas legislativas que engloba los nuevos requisitos técnicos y las directrices de la Dirección General de Tráfico; preparación que se complementa con la vigilancia activa tanto en el casco urbano como en el entorno, con especial atención a la prevención de conductas que puedan poner en riesgo a las personas o afectar la convivencia".

Esta formación se une al reciente desarrollo de la campaña informativa por parte de la Policía Local para facilitar la información a la población de las nuevas modificaciones del Reglamento General de Circulación, desde la normativa específica de VMP, al uso de bicicletas, ciclomotores, autocaravanas y otras indicaciones puntuales del reglamenteo, también para peatones.