La Policía detiene a un empleado de la empresa de alumbrado público por un sabotaje que provocó un apagón en Sevilla

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo presunto autor del sabotaje que produjo un apagón en la luminaria pública en la zona Norte de Sevilla. Inutilizó temporalmente la luminaria pública y "puso en grave peligro la normalidad de la ciudad al dejarla intencionadamente a oscuras".

Según ha señalado el Cuerpo en una nota, el detenido, que es un empleado de la empresa encargada del control y mantenimiento del alumbrado público, dañó la infraestructura municipal esencial del alumbrado público.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre del año pasado, cuando se produjo un apagón casi generalizado de la luminaria pública en la zona Norte de Sevilla. Tanto la empresa encargada del control y mantenimiento del alumbrado público, como la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, comprobaron de inmediato como se había procedido al sabotaje de gran cantidad de centros de mando, ascendiendo la cifra a 31, dañando así la infraestructura municipal.

Tras recibirse estas denuncias, se abrió una investigación liderada por la Brigada Provincial de Información de Sevilla, que tras dos meses de continuas diligencias, consiguieron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos, del que se sabe que participó de forma directa en el sabotaje de los cuadros de luz junto con otras personas.

Los agentes investigadores han podido constatar que los sabotajes se produjeron a primera hora del día 23 de noviembre, aprovechando el natural apagado del alumbrado público, percatándose la ciudadanía de la situación al anochecer, debido a que las lámparas de la vía pública no se activaron.

La Policía ha indicado que el ahora detenido se ocultó el rostro para evitar ser identificado y para pasar desapercibido, utilizó el uniforme de trabajo aunque estuviera fuera de su jornada laboral, y así poder manipular los centros de control de mando, trasladándose por las calles y avenidas hasta los centros de mando - cuadros de luz - que fueron saboteados, dejando intencionadamente a oscuras las calles y causando daños de gran consideración en las instalaciones eléctricas, que ascienden a más de 26.000 euros.

El arrestado ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial y no se descartan nuevas detenciones.