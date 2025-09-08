La Policía intensifica el control de registros en viviendas de uso turístico y establecimientos de hospedaje

Archivo - Apartamento turístico en el centro de Sevilla como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo en hoteles, hostales, apartamentos y, especialmente, en viviendas de uso turístico, para comprobar el estricto cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de viajeros establecidas en el RealDecreto 933/2021.

Dicha normativa, como recuerda en un comunicado, en vigor desde el 2 de diciembre de 2024, obliga a losresponsables de establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a registrar la información de sus clientes a través de la nueva aplicación de hospedajes, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Si bien la mayoría de los establecimientos cumple correctamente con elprocedimiento, "todavía se detectan incumplimientos que han derivado en numerosas denuncias". Estas infracciones pueden acarrear sanciones dedistinta gravedad contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, incluida la clausura temporal de los establecimientos infractores.

La Policía Nacional recuerda la importancia de respetar estas obligaciones, "esenciales para garantizar la seguridad ciudadana", y continuará reforzandolos controles durante todo el periodo estival.