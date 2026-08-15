La Policía investiga un tiroteo en el entorno de la Barqueta, en Sevilla, con un herido de bala en la pierna

Archivo - Puente de la Barqueta. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando un tiroteo registrado esta madrugada en el entorno del puente de la Barqueta que ha dejado a una persona herida en la pierna después de haber recibido dos disparos. No se teme por su vida.

Fuentes oficiales han confirmado este sábado a Europa Press el suceso, adelantado por ABC. El herido está siendo atendido en un hospital de la capital hispalense.

Los hechos han tenido lugar en el entorno de la Barqueta, zona de ocio por las noches. La Policía está recabando información para conocer cuáles han sido los motivos que están detrás de este cruce de disparos que han dejado un herido de bala.