La Policía Local de Sevilla formula 35 denuncias más a establecimientos el séptimo día de la fase uno

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla saldó este pasado domingo, séptimo día de la fase uno del plan estatal de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, con 35 denuncias contra establecimientos de la ciudad por incumplir el estado de alarma.

En concreto, la Policía Local de Sevilla desplegó este pasado domingo 120 patrullas en coordinación con la Policía Nacional, la unidad de dicho cuerpo adscrita a la Junta de Andalucía y otros servicios de emergencia.

Y tras ser acometidas durante todo el fin de semana 1.427 inspecciones en establecimientos comerciales en un contexto en el que esta fase uno permite la actividad directa del sector hostelero aunque con diversas condiciones y limitaciones, al igual que en el caso de los comercios de menos de 400 metros cuadrados, fueron interpuestas 35 denuncias por infracciones de establecimientos.

En ese contexto, los agentes han detectado "prácticas irregulares en al menos dos negocios que contaban con licencias de veladores supuestamente falsificadas", situación por la que se han instruido diligencias a dos personas que han sido remitidas al Juzgado de Guardia.

Con respecto a la movilidad interior de la ciudad, los autobuses urbanos de Tussam transportaron a viajeros que representaron un 17 por ciento de la media correspondiente al periodo previo al estado de alarma, mientras el servicio público de alquiler de bicis Sevici ha cosechado esta última jornada nuevamente unos 2.000 usos.

Además, con motivo de la reapertura de los colegios para reanudar o iniciar el proceso de escolarización de forma presencial para el próximo curso 2020/21, interrumpido al ser implantado el estado de alarma, el Ayuntamiento detalla que los servicios municipales han realizado ya más de 200 actuaciones de desinfección en tales centros, una labores que proseguirán durante los próximos días centrándose en las zonas comunes y los espacios en los que se están realizando las tareas administrativas.

No obstante, hay que tener en cuenta en cualquier caso que en aquellos colegios cerrados desde el comienzo del estado de alarma no hay riesgo alguno de permanencia del virus SARS-Co-V, puesto que su tiempo medio de vida en una superficie de acuerdo con los criterios técnicos no alcanza en ningún caso los 60 días.de la ciudad.

"El fin de semana hemos tenido un gran despliegue de la Policía Local en labores de control, información y prestando un servicio necesario para garantizar las salidas dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Sanidad y en condiciones de seguridad. Se ha logrado, entre otras cuestiones, consolidar el modelo de peatonalizaciones en todos los distritos generando áreas más saludables y habitables", ha defendido el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.