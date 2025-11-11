La Policía Nacional desmantela una plantación con más 200 plantas de marihuana en una vivienda de Sevilla

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado este martes una plantacción de marihuana localizada en una vivienda de Sevilla. Durante el operativo se han localizado más de 200 plantas en diferentes fases de crecimiento, así como el equipamiento necesario para su producción.

Según una nota remitida por el Cuerpo, la investigación se inició tras obtener indicios sobre la posible existencia de un punto de cultivo en un inmueble de la ciudad. Una vez confirmado los hechos y con autorización judicial, se efectuó la entrada y registro de la vivienda.

El interior de la vivienda estaba adaptado para maximizar el cultivo, con dos habitaciones habilitadas como invernadero. Se localizaron sistemas de iluminación, ventilación, filtros y aparatos de climatización dirigidos a mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas, así como una instalación eléctrica irregular habilitada para soportar el elevado consumo energético.