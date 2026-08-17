La Policía Nacional desmantela en Sevilla una asociación cannábica ilegal con dos detenidos

POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras detectar una actividad de venta de sustancias en el interior de una asociación cannabica.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes constataron que en el interior de la asociación se vendían sustancias estupefacientes, excediendo la actividad propia de este tipo de entidades.

Recabados los indicios necesarios, tras una orden de entrada y registro en el local, se intervinieron diferentes tipos de sustancias estupefacientes, marihuana, hachís, aceite de THC, así como cerca de 3.000 euros en efectivo. También decomisaron diversos útiles para su distribución y numerosa documentación, que está siendo analizada por los agentes.

Como resultado de todo ello, la policía ha detenido a dos personas por su implicación en un delito de tráfico de drogas, quienes junto a los efectos intervenidos, han pasado a disposición de la Autoridad Judicial, una vez finalizadas las diligencias en sede policial.