La Policía Nacional detiene a cuatro personas por saquear un comercio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Agente frente a la comisaría de policia. - POLICIA NACIONAL

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas implicadas en un robo en un establecimiento comercial de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 8 de julio, cuando dos individuos ocultando su rostro para no ser identificados, fracturaron con mazas el escaparate de un comercio del municipio y accedieron al interior, donde sustrajeron diversos objetos.

De esta manera, tras recibir el aviso, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar a los presuntos autores esa misma noche e interceptarlos cuando iban a perpetrar un segundo robo en otro establecimiento, siendo detenidos ambos tras una persecución con vehículo por los agentes policiales.

Además, durante el transcurso de los hechos, dos personas que transitaban por el lugar aprovecharon los daños ocasionados para acceder al comercio y apoderarse también de material, hechos por los que tras una investigación policial, pudieron ser identificados, localizados y posteriormente detenidos.