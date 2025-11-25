La Policía Nacional investiga un posible tiroteo en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, sin heridos

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra investigando un posible tiroteo que ha tenido lugar en las últimas horas en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, sin que por el momento se hayan registrado heridos, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El Cuerpo recibió varias llamadas que alertaban de un altercado en la zona. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, localizaron diversos cartuchos de arma abandonados en la vía pública.

La investigación, que fue adelantada por Diario de Sevilla, continúa abierta, aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles.