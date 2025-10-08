El Polígono Sur de Sevilla inaugura este jueves un Punto Visible para la atención de las personas LGTBIQ+

Archivo - Imágenes de la marcha del día Internacional del Orgullo LGTBI en Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct.

La Fundación Manolita Chen --que defiende la igualdad de los derechos y libertades del colectivo LGTBI-- ha puesto en marcha un proyecto que recibe el nombre de 'Punto Visible Sur Diverso' y tiene como objetivo establecer un espacio comunitario y seguro para las personas LGTBIQ+ del Polígono Sur y sus familias. La incitativa será inaugurada este jueves, 9 de octubre, en la residencia universitaria 'Flora Tristán' de la ciudad hispalense.

Según ha informado la organización en una nota, a través de un enfoque "basado en los derechos humanos y la participación comunitaria", se ofrecerán servicios de atención individualizada, asesoramiento jurídico y psicológico, información en salud sexual, y actividades de sensibilización y formación.

Tal y como ha detallado la Fundación, la iniciativa responde a la "necesidad de proporcionar atención especializada y accesible a una población históricamente invisibilizada y vulnerable, promoviendo la igualdad, la visibilidad y el acceso a recursos adecuados".

Asimismo, pretende hacer una intervención interseccional, puesto que la población a la que va destinada "sufre doble discriminación: estigma y discriminación geográfica, social y LGTBIQ+fobia", según ha detallado.

Además, la entidad ha enmarcado otras iniciativas que ha llevado a cabo con este propósito, como un servicio de atención individualizada para personas LGTBIQ+, un encuentro de bienvenida del Punto Visible Sur Diverso, talleres informativos y formativos dirigidos a las personas LGTBIQ+ y a sus familias o campañas de visibilización y ciclos de cine.