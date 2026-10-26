La política nacional, autonómica y local recuerdan a Monteseirín tras su muerte y destacan su legado en Sevilla

El exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín - ZONA FRANCA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La noticia del fallecimiento en las últimas horas del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín a los 69 años y tras una larga enfermedad ha suscitado en la mañana de este lunes, 26 de octubre, una oleada de reacciones desde distintos ámbitos, desde representantes de la política nacional, autonómica o local hasta las principales instituciones en las que desempeñó responsabilidades. Las muestras de condolencia han coincidido en señalar el legado del exregidor, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante doce años.

La muerte del primer edil más longevo de la democracia sevillana ha motivado, además, que el Ayuntamiento de Sevilla decrete dos días de luto, desde las 12,00 horas de este lunes, en señal de respeto. Asimismo, la bandera de Sevilla colgará de los edificios municipales a media asta en memoria Monteseirín, si bien su familia ha rechazado instalar la capilla ardiente en la Casa Consistorial, por lo que tendrá un velatorio íntimo.

Al respecto se pronunciaba minutos después de conocer la noticia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha descrito a Monteseirín como un "convencido municipalista" que "transformó Sevilla para convertirla en una ciudad de todos, abierta al futuro, más sostenible y competitiva", mientras que ha trasladado un "abrazo enorme a su familia y seres queridos" tras el fallecimiento.

También desde el Ejecutivo central, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha lamentado su muerte y ha recordado de forma "entrañable" los años que ambos pudieron compartir durante sus respectivas etapas como alcaldes de Sevilla y Barcelona.

Desde la Administración andaluza, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado la labor de Monteseirín al impulsar "medidas transformadoras y valientes". "Un hombre dedicado a Sevilla y su gente, primero como presidente de la Diputación y más tarde como alcalde, que impulsó medidas transformadoras y valientes", ha escrito en un mensaje en redes.

También han dedicado unas palabras la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, o el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien han apuntado a su "dedicación" y "transformaciones" en la ciudad. "Servidor público comprometido con Sevilla", ha descrito la consejera.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha expuesto tras conocer su muerte la pérdida de "un gran político y un visionario que transformó Sevilla para hacerla una ciudad más humana, accesible e igualitaria". "Gracias, Alfredo, por tu enorme vocación de servicio público. Tu huella permanecerá siempre en la ciudad y en la memoria de quienes la vivimos", ha señalado en redes.

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido tras su fallecimiento a Monteseirín como un líder que "impulsó y transformó la ciudad durante sus doce años al frente del Ayuntamiento de Sevilla". Asimismo, ha recordado que fue el regidor que más tiempo ha permanecido al frente de la Alcaldía sevillana.

También han querido mostrar sus condolencias el exalcalde de Sevilla entre 2015 y 2021, Juan Espadas, el que fuera primer edil entre 2011 y 2015, Juan Ignacio Zoido, y quien ostentó este mismo cargo entre enero de 2022 y junio de 2023, Antonio Muñoz.

"Muchas de las grandes transformaciones que hoy disfrutamos llevan su huella. Alfredo tuvo que defender sus ideas incluso cuando no eran fáciles de entender y el tiempo ha demostrado la importancia de aquel impulso. Sevilla es una ciudad distinta gracias a Alfredo. Ese es su legado y así lo recordaré siempre", ha expresado Muñoz.

Además, la expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A entre 2013 y 2021, Susana Díaz, ha despedido con "tristeza" a un político que "dedicó su vida al servicio público y a Sevilla".

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado a quien le precediera en el cargo como titular de la provincia entre 1995 y 1999 por su "talante visionario de la Sevilla moderna". Además, la institución provincial ha declarado dos días de luto oficial.

"Convirtió a la Diputación de Sevilla en la Diputación de las personas, ya que fue en su mandato cuando la entidad provincial desplegó mayoritariamente todas las políticas de cobertura social que actualmente seguimos desarrollando hoy", ha expresado.

Desde el Partido Popular de Sevilla, su presidente, Ricardo Sánchez, ha destacado la pérdida de un "buen hombre que deja un legado imborrable" y ha trasladado su pésame a familiares y amigos.

En el ámbito municipal, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha lamentado la pérdida de quien "dedicó años de su vida al servicio público como alcalde de nuestra ciudad" y ha trasladado su pésame a familia y seres queridos.

Durante su trayectoria profesional, Monteseirín también ejerció como delegado especial del Estado para el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla, una institución que durante la jornada ha destacado su "contribución, impulso y consolidación" de este organismo, remarcando que fue artífice del despliegue y ampliación del recinto.

Por su lado, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que presidió entre 1995 y 1999, ha subrayado "su compromiso con el municipalismo y la gestión local, tal y como se reconoce a lo largo de toda su trayectoria pública y cuyos valores representó al frente de esta institución".

Las muestras de condolencia también han llegado desde el fútbol sevillano. El Real Betis Balompié ha lamentado a través de sus redes sociales el fallecimiento de quien fuera su seguidor, mientras que el Sevilla FC ha trasladado su apoyo a familiares y amigos en este momento "doloroso".

Desde el mundo de las cofradías, la Hermandad de la Hiniesta ha "lamentado profundamente" el fallecimiento de quien ostentó el cargo de hermano Mayor honorario de la corporación durante sus años de alcalde. Igualmente, la Esperanza de Triana ha rememorado "el especial recuerdo de su figura, especialmente por haber sido quien, en representación de la ciudad de Sevilla, impuso a Nuestra Señora de la Esperanza la Medalla de la Ciudad, un gesto de profundo significado que permanece en la historia de nuestra corporación".