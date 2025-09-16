La portada de la Feria de Abril de Sevilla une el Pabellón de Portugal y el Cenador de Carlos V del Alcázar

El delegado de Fiestas Mayores (i), junto al diseño de la portada de la Feria de Abril de 2026 y el autor del mismo, Davide Gambini. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presentado la portada de la Feria de Abril de 2026 que tiene como protagonista al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929, situado en el Prado de San Sebastián.

En la presentación celebrada en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, el delegado ha señalado que este es "el primer gran acto municipal de cara a una celebración casi dos veces centenaria, imprescindible para entender el día a día de nuestra ciudad y que forma parte indisoluble del calendario de Sevilla", informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Por ello, hoy presentamos esta maravillosa instalación efímera que cada año sirve de pórtico de entrada de un recinto de ensueño que es único en el mundo y que este año tendrá los aromas de la exposición del 29 como escenario, esa celebración que conmemoraremos por todo lo alto en pocos años con su centenario y por la que ya estamos trabajando sin descanso desde este gobierno municipal", ha destacado al respecto.

La portada, diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, representa y está basada en el Pabellón de Portugal de la Exposición iberoamericana de 1929, diseñado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron un edificio "de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V, recuperando elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de la primera mitad del siglo XVIII", y que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

En este sentido, Alés ha destacado que "el mejor símbolo de la instalación permanente del Pabellón es hoy su cúpula de 26 metros, de gran movimiento y curvatura rematada por tejas vidriadas y que de manera irremediable es la protagonista y lo que más llama la atención de nuestra portada de la Feria". Del mismo modo, la portada incorpora detalles de la azulejería del cenador de Carlos V del Real Alcázar, en homenaje al V centenario de la boda del Emperador con Isabel de Portugal.

"Nuestros técnicos de Fiestas Mayores, adaptarán este diseño para que se acople totalmente a las estructuras existentes y algunos retoques que a buen seguro darán aún más belleza a esta Portada que disfrutaremos durante la Feria de Abril", ha señalado el delegado. "Solo me queda dar la enhorabuena de nuevo a Davide Gambini y aunque él ya sabe la emoción y las vivencias que le quedan por disfrutar, a buen seguro que estará deseando volverlas a repetir".

"Entras en un pequeño grupo de diseñadores que han ganado más de una vez el concurso de ideas para la portada de la Feria, tan reducido que solo tenemos a José Manuel Peña, que es funcionario en el área de Fiestas Mayores como jefe delineante", ha añadido Alés.

El delegado municipal también ha expresado su alegría a la Cónsul de Portugal, Claudia Boesch, y a toda la comunidad lusa de Sevilla, porque a partir de hoy "tenemos un nuevo lazo en común con nuestro querido país vecino", ha destacado.

En 2024 fue el autor de la portada de la Feria en 2024, con el pabellón Mudéjar de la Expo de 1929 como protagonista. Actualmente, trabaja con varios estudios de arquitectura en la Costa del Sol en materia de edificios residenciales. Paralelamente a la actividad profesional, ha participado a varios concursos tanto para temas arquitectónicos como para carteles y pinturas.