El Porvenir de Sevilla celebra este domingo el 'II Mercado de las Flores' con floristas locales y actividades familiares

La delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, en la presentación de la actividad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, ha presentado la segunda edición del 'Mercado de las Flores' de El Porvenir, una iniciativa que se celebrará este domingo y que busca fomentar el comercio de proximidad en este barrio, con la participación de varios floristas de la ciudad. Este evento continúa la línea de la edición de Navidad de 2024 y la de Primavera de 2025.

La delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, ha presentado la actividad en un acto organizado en The Nook Store, establecimiento colaborador del evento, que se desarrollará el domingo de 11,00 a 19,00 horas en la calle Juan Pablos, según ha informado el Consistorio.

Gastalver ha destacado que "se trata de una iniciativa en la que participan profesionales, floristerías y marcas como Botanicool, Melero, Flores El Porvenir, La Esencia de la Flor, Concha Candela, Luwanda, Floristería Sevilla en Flor, Lunten Eventos, Puka Taller de Flores, Mermoca, Viveros Aspanri, Carmela Floristería y África de Porres, todo ello bajo los auspicios de The Nook Store".

Asimsimo, ha explicado que el objetivo es "ofrecer ideas de estilo tanto para el ámbito familiar como para recintos comerciales durante estas fechas, pero, sobre todo, busca fomentar el comercio de proximidad en este barrio de la ciudad, en una jornada festiva en la que tiendas y hosteleros abrirán sus puertas para formar parte de un evento que ya se ha consolidado como referente en la ciudad".

El evento 'Mercado de las Flores', fomentado por los comercios del Porvenir e impulsado por el Ayuntamiento, está enmarcado en las actividades de Navidad del Distrito Sur y contará con "sorpresas" en los distintos puestos florales que colaboran y con actividades para los más pequeños.

"Este 'Mercado de las Flores' de El Porvenir permanecerá abierto este único día con la idea de que los visitantes tengan oportunidad de pasar la jornada en el barrio y puedan descubrir sus tiendas y propuestas gastronómicas en los establecimientos de los alrededores", ha finalizado la delegada.

El cartel que ilustra esta edición está realizado por la diseñadora África de Porres a través de un 'collage' donde se entremezclan elementos navideños con las flores como protagonistas".