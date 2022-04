El PP acusa al alcalde de Sevilla de "falta de proyecto" después de "2.487 días gobernando"

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha señalado este miércoles con motivo de los 100 días que se cumplen de Antonio Muñoz al frente de la Alcaldía de Sevilla que "no se puede hacer balance de 100 días porque el señor Muñoz lleva gobernando 2.487 y es responsable directo de los problemas y la falta de proyecto de ciudad".

En una nota de prensa, De la Rosa ha manifestado que "desde que es alcalde, Muñoz se ha limitado a utilizar la agenda institucional y la marca Sevilla para su promoción", añadiendo que "lo más llamativo es que copia la agenda y el discurso del candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz".

De la Rosa ha sostenido que en la ciudad "no hay nadie pendiente de nada. Como ejemplo más cercano están las obras de ampliación del tranvía, que se están realizando sin planificación ni consenso vecinal ni comercial". "Sevilla no funciona, algo que hasta reconoció el nuevo alcalde en el discurso de su toma de posesión", ha detallado de la Rosa.

En esta línea, ha abundado que "la ciudad está sucia, tiene unos servicios públicos ineficientes que no dan respuesta a los ciudadanos, faltan policías, es una ciudad que no ha hecho nada para reducir la brecha que hay entre sus barrios y que sigue esperando las infraestructuras necesarias porque el alcalde no es reivindicativo con el gobierno central ni lucha por lo que le corresponde a Sevilla".

"Si Sevilla, con el Patrimonio que tiene, no es hoy la gran capital cultural del Sur de España, es, en parte, porque el delegado de Cultura no hizo bien los deberes; si Sevilla, la ciudad con el Casco Histórico más grande de Europa, no ha sabido todavía encontrar ese modelo turístico de calidad, con un equilibrio entre turistas y vecinos, es porque el delegado de Turismo no lo supo hacer", ha apostillado.

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento, el alcalde, al igual que el equipo liderado antes por Juan Espadas, "ha fracasado en estos siete años", al tiempo que ha lamentado la falta de un "proyecto de ciudad" y la "ausencia" de un primer edil "exigente y reivindicativo capaz de alzar la voz" para reclamar ante la Administración central lo que Sevilla "necesita".