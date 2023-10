El PP acusa a los grupos de "bloquear Sevilla" y anuncia un nuevo Pleno extraordinario el martes 10

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP ha lamentado este miércoles que el PSOE, Podemos y VOX hayan "puesto sus intereses por encima de los de Sevilla y pretendan bloquear la ciudad". El gobierno municipal ha anunciado que "volveremos a intentarlo el próximo martes --10 de octubre-- en un Pleno extraordinario, ya que hay asuntos que urge aprobar cuanto antes".

El portavoz del grupo 'popular', Juan Bueno, ha manifestado en una nota de prensa que "los grupos políticos no han tenido altura de miras con la ciudad y han impedido agilizar y acelerar trámites para, por ejemplo, realizar una segunda campaña de bonos de consumo, realizar una aportación a Lipasam para gastos de alquiler de camiones, pagar los gastos restantes para la gala de los Grammy o para la aportación económica a la ROSS, entre otros asuntos".

Ha añadido que "están boicoteando a Sevilla y a los sevillanos, bloqueando la ciudad así como poniendo en peligro algunas ayudas, cuyos pagos se verán ahora retrasados". "El PSOE quiere que este Gobierno siga actuando con los tiempos que ellos imponían a la ciudad, tiempos lentos, terroríficos y horrorosos para prestar un buen servicio a la ciudad y que bloquean a Sevilla", ha detallado.

Ha recordado que "llama la atención cuando el PSOE es un partido que cuando ha gobernado ha abusado totalmente de los plenos extraordinarios urgentes y, en este caso, se trata de un claro boicot a Sevilla y a los sevillanos apoyado por el resto de partidos".

Bueno ha reiterado que "Sevilla tiene que tener sus tiempos y no los tiempos del PSOE. Los grupos políticos, al no permitir esta modificación presupuestaria, han puesto en peligro que pueda haber bonos consumo, quieren que Sevilla siga estando sucia, se han opuesto a una modificación presupuestaria que adelanta, y mucho, el problema de suciedad que tiene la ciudad. No han pensado en los sevillanos, han pesado en su rédito político, es una irresponsabilidad".

Del mismo modo, ha indicado que "es sorprendente que Vox haya decidido no estar del lado de los sevillanos, han decidido estar en sus asuntos, que son algo que no tienen nada que ver con este pleno y para ello, no les cuesta ningún trabajo aliarse con el resto de la izquierda para ir en contra de un gobierno del Partido Popular".

El portavoz del PP ha recordado que "el objetivo de esta modificación presupuestaria es agilizar y acelerar asuntos importantes, ante el tiempo que nos hemos visto obligados a perder por el hackeo informático". Ha detallado que "ahora nos vemos obligados a retrasar estas modificaciones una semana por la irresponsabilidad y la falta de altura de miras de los grupos".

En alusión concreta sobre Lipasam, se solicitan 2,7 millones para gastos corrientes, derivados de las necesidades de incorporar plantilla que "pueda corregir el abandono en materia de limpieza de la ciudad", así como el alquiler de camiones "ante la falta de disponibilidad de vehículos, consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión durante años".

En este sentido, Juan Bueno ha explicado que "el déficit provocado en la legislatura anterior, en materia de transferencia de capital a Lipasam para inversiones suponen más de 25 millones, lo que convierte en la principal causa de la falta de disponibilidad de vehículos".