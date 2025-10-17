PP acusa a Sánchez y Montero de "castigar" a los 120.254 autónomos de la provincia con "subida de impuestos"

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha denunciado este viernes la "nueva subida de cuotas que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer a los autónomos a partir de 2026, una medida que vuelve a golpear a quienes sostienen la economía real del país con su esfuerzo diario", como los "120.254 autónomos" de la provincia sevillana.

En este sentido, Agustín Aguilera ha lamentado que el Ejecutivo socialista "no encuentre socios para aprobar presupuestos ni leyes, pero siempre tenga claro que su receta para cualquier problema es la misma, subir los impuestos a los españoles".

Con "subidas previstas para los autónomos que oscilan entre 200 y 2.500 euros en 2026 y con nuevos incrementos previstos para 2027 y 2028", según Aguilera, "el Gobierno castiga a quienes madrugan, generan empleo y mantienen viva la economía de nuestros municipios".

"Mientras Sánchez asfixia a los autónomos con más impuestos, el PP apuesta por justo lo contrario, que es facilitarles la vida, reconocer su esfuerzo y ofrecerles estabilidad y confianza", ha añadido el dirigente popular, apuntando que "esta medida lesiva afectaría a los 120.254 trabajadores por cuenta propia de la provincia de Sevilla, mientras que hay un total de 590.015 en el conjunto de Andalucía".

Asimismo, ha recordado que el PP propone un paquete de medidas "realistas y necesarias" para aliviar la carga fiscal y burocrática del colectivo.

En primer lugar, ha defendido que "no se aumenten más los impuestos a los autónomos, ya suficientemente castigados por la inflación y la falta de apoyo del Gobierno central".

En segundo lugar, ha reclamado que se aplique de inmediato la franquicia de IVA que exige la Unión Europea, de modo que quienes facturen hasta 85.000 euros puedan quedar exentos de pagar este impuesto y de presentar declaraciones.

Además, ha subrayado la necesidad de simplificar los trámites fiscales, reduciendo el número de declaraciones a dos al año o incluso una única presentación para los nuevos autónomos.

"Hay que dejar de poner trabas y empezar a dar oportunidades. Los autónomos no piden privilegios, solo que se les deje trabajar sin que el Estado les ahogue con más impuestos y más papeleo", ha añadido Aguilera, que ha señalado que frente a un Gobierno central "que solo sabe castigarles, el PP propone menos impuestos, más simplificación y menos burocracia".

Aguilera ha manifestado además que esta nueva subida "se enmarca en una política económica que ha disparado la recaudación mientras las familias pierden poder adquisitivo".

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central, según ha señalado, los ingresos fiscales del estado "han aumentado en más de 140.000 millones de euros, lo que equivale a unos 3.500 euros por ciudadano, sin que ese esfuerzo se haya traducido en mejores servicios ni en más apoyo a quienes trabajan o emprenden".

El dirigente popular ha señalado también que la deuda pública se ha "incrementado en más de 487.000 millones de euros durante los gobiernos socialistas, un 40% más, una carga que tendrán que asumir las generaciones futuras".