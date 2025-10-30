PP afea a Gobierno la falta de contacto con el Consistorio de Sevilla por la lluvia:"Le importa más la crítica política"

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Sevilla, Ricardo Tarno, ha criticado que "al Gobierno de Pedro Sánchez le importa más la crítica política que los ciudadanos", al señalar que "ni el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ni el subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, se pusieron en contacto con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para interesarse por los daños que las lluvias provocaron el miércoles en la capital andaluza".

En este contexto, Tarno ha señalado en una nota que "es lamentable que ningún representante de la Administración central haya hecho siquiera una llamada al alcalde de Sevilla, cuando la ciudad estaba completamente anegada tras sufrir la peor tromba de agua del último medio siglo".

"En lugar de preocuparse por los daños, el subdelegado en Sevilla se dedica a criticar a Sanz y a cuestionar las medidas adoptadas por el Ayuntamiento", ha señalado el diputado nacional, quien también ha lamentado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "no haya pronosticado con mayor exactitud la magnitud de las precipitaciones en la capital andaluza".

Tarno ha felicitado al Ayuntamiento de Sevilla por la forma en que gestionó las fuertes lluvias y ha añadido que la administración autonómica "estudiará las inversiones en infraestructuras hidráulicas que solicita el alcalde".

Asimismo, los diputados del PP por Sevilla en el Congreso han presentado una batería de preguntas para que el Gobierno central explique "por qué no se activó el aviso rojo, pese a que la propia Aemet reconoció que las lluvias superaron los umbrales previstos para ello". Los populares subrayan que "la ausencia de una alerta adecuada dificultó la adopción de medidas preventivas y agravó las consecuencias de las inundaciones".