El PP asegura que el Ayuntamiento de El Cuervo ha sido "sancionado" por el "retraso" en el pago de las nóminas

EL CUERVO (SEVILLA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de El Cuervo (Sevilla) ha alertado este jueves de que los vecinos de la localidad tendrán que pagar más de 23.425 euros ante la "nula gestión" del alcalde socialista Francisco José Martínez Alba ante el "retraso" del pago de las nóminas de los trabajadores municipales. El PP ha aludido un informe de Intervención en el que se "acredita" esta sanción en julio por parte de la Seguridad Social por el citado retraso.

Así lo ha desvelado el portavoz del PP en El Cuervo, José Manuel Oliva, quien ya avisó del "retraso" del pago de las nóminas en los anteriores plenos. Según ha explicado, el grupo municipal 'popular' preguntó en el Pleno de septiembre sobre el pago "tardío", a lo que recibió como respuesta, ha recordado este jueves en una nota de prensa, que éste "se había hecho en tiempo y forma".

Oliva ha apuntado que solicitó un informe al interventor municipal en el que reclamaba los gastos de los seguros sociales de los meses de junio, julio y agosto, periodo en el que se produjo el "retraso ante la falta de previsión del alcalde, que no solventó la ausencia de personal por vacaciones".

La documentación del Interventor "acredita" la sanción en julio por parte de la Seguridad Social ante el retraso en el pago "alertado por el PP", ha sostenido el PP de El Cuervo. "La nefasta gestión del alcalde supone un recargo a las arcas públicas de más de 23.425 euros que tendrán que pagar los ciudadanos de su propio bolsillo en el peor momento económico para las familias por la subida imparable de precios", ha añadido.

En este sentido, José Manuel Oliva ha criticado que el alcalde "haya sido capaz de mentir en sesión plenaria a todos los vecinos de El Cuervo", dado que "aseguró que los pagos se habían realizado en tiempo y forma sabiendo que no era cierto". "Si no llega a ser por el trabajo del PP, el alcalde no hubiera admitido su falta de gestión como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores como cuando también olvidó pagar la productividad a estos trabajadores", ha recordado.