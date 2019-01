PP de Coria del Río (Sevilla) reclama la dimisión del delegado de Seguridad por "falta de efectivos" de la Policía Local

Publicado 10/01/2019 13:48:44 CET

CORIA DEL RÍO SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Coria del Río (Sevilla) ha reclamado "la dimisión irrevocable" del concejal-delegado encargado de Seguridad, José María Rodríguez, ante "la alarmante situación que atraviesa el colectivo" y asegura que "se ha agravado en el último mes con la falta de efectivos".

Igualmente, el PP ha explicado en un comunicado que varios policías locales han interpuesto "una nueva denuncia contra el alcalde y varios delegados de su equipo de gobierno".

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Coria del Río, Andres Parrado, ha asegurado que "la falta de efectivos durante las pasadas fiestas navideñas ha sido la gota que ha colmado el vaso de la pésima gestión de la seguridad de los corianos".

Asimismo, ha agregado que durante estas navidades, "no solo ha habido muchos turnos donde la Jefatura de la Policía Local ha estado cerrada y sin ningún agente" sino que asegura que en "la tarde del día de Navidad, la noche de Nochevieja, la mañana de Año Nuevo o durante la cabalgata de Reyes no había patrullas para garantizar la seguridad".

"Esta situación ha generado un caos total en el municipio y ante los continuos requerimientos de los vecinos o no se cogía el teléfono en Jefatura, ya que no había nadie, o no se le podía mandar ninguna patrulla por falta de efectivos", ha lamentado el popular.

Así, en estos días "no se han podido atender los continuos problemas de tráfico, las botellonas por toda la localidad, las vallas que se han colocado sin permiso cortando las calles, amenazas de gorrillas en los aparcamientos del Prado de la Feria, petardos que han ocasionado incendios en algunas casas o robos en el Colegio Manuel Gómez". Todo ello, según ha alertado el PP, "ante la impunidad que da el saber que no hay efectivos de la Policía Local para patrullar y mientras el alcalde y su delegado miran para otro lado".

Por todo ello, el PP va a "pedir la dimisión irrevocable del Delegado de Seguridad" y va a "exigir al alcalde que asuma su competencia como máximo responsable cesando al actual Delegado y nombrando a un responsable que haga su trabajo y garantice la seguridad en el municipio".

El portavoz popular ha insistido en que "esta situación no solo ha demostrado la absoluta incompetencia del Delegado" sino que, además, "el Ayuntamiento, con el dinero de los corianos, va a tener que asumir el pago de dos millones de euros como consecuencia de la sentencia que ganó el colectivo de la Policía Local el pasado mes de septiembre por la vulneración de sus derechos laborales".

"El alcalde tiene que dar muchas explicaciones a los corianos de cómo ha gestionado esta situación, de cómo repercutirán en las arcas municipales las sentencias de los juzgados y de por qué un colectivo de trabajadores municipales tiene que irse a un juzgado porque ve vulnerados sus derechos laborales que afectan tanto a la seguridad de los propios policías, como a la de todos los corianos", ha detallado.

Por ello, Parrado ha explicado que los populares llevarán en la tarde de este jueves una moción al Pleno municipal para que "se informe sobre la situación de inseguridad del municipio y para exigir la dimisión o el cese del Delegado de Seguridad".

Por último, los populares esperan que el alcalde "actúe de manera urgente, se ponga manos a la obra" y, tal como se pide en la moción, se llegue a "un acuerdo con el colectivo de la Policía Local procediendo a la regularización de sus nóminas, a la creación de un nuevo Reglamento de Policía Local y, sobre todo, a que se oferte de inmediato el número máximo de plazas de policías locales disponibles ante la falta de efectivos". "Una situación que se agravará con la jubilación a la que accederán varios agentes a principios de 2019", han subrayado.

"Desde el PP creemos que un pueblo como Coria del Río, que supera los 30.000 habitantes, no puede tener una plantilla real de 19 policías locales por lo que nos comprometemos ante los corianos a que, si el alcalde no es capaz, nosotros lo haremos a partir del próximo mayo porque creemos que es fundamental y será una de nuestras prioridades: garantizar la seguridad de nuestros vecinos", ha concluido el PP.