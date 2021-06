PP critica que Espadas "venda sus principios a instrucciones sanchistas" y pide primar el interés ciudadano

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha criticado que el alcalde de Sevilla y recién elegido candidato a la Junta de Andalucía por el PSOE-A, Juan Espadas, "venda sus principios a instrucciones sanchistas" y ha pedido que prime el interés ciudadano en sus actuaciones.

En un comunicado, Pérez ha lamentado la "falta criterio y principios" de Espadas, que considera que está "sometido a los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los que pone por delante de Sevilla y Andalucía". "Es pública y notoria la venta que hace Espadas de sus principios a las instrucciones sanchistas, que son las que, finalmente, se han impuesto en Andalucía", ha asegurado.

En opinión del edil popular, el último ejemplo de ello ha sido este lunes "posicionándose en favor de los indultos, sólo porque esa es la hoja de ruta de Sánchez, asegurando que estaría en contra si el presidente el Gobierno tuviera otra opinión".

"Los indultos no son una decisión de Estado, son una decisión que va en contra del mismo puesto que amparan las actitudes delictivas de quienes dieron un golpe de Estado y que no han cumplido uno solo de los requisitos que se exige para beneficiarse de ellos", asegura Pérez, que añade que "los condenados por el procés carecen del informe favorable del Tribunal Superior de Justicia, no han mostrado arrepentimiento alguno y han asegurado que volverían a acometer los delitos por los que fueron condenados".

Para Pérez, "frente a todo eso se tiene la escasa firmeza del nuevo líder socialista en Andalucía, sumiso a Pedro Sánchez, que opina lo que su jefe le dice que tiene que opinar, aunque eso vaya en contra de los intereses de los españoles, de los andaluces y de la supuesta moderación de la que alardea".

En este sentido, subraya que "esta actitud sumisa de Espadas a los intereses de su partido y de Pedro Sánchez no es nueva". "Espadas le exigió a Rajoy la liberación de la AP-4 y ahora apoya a Sánchez en su propuesta de imponer peajes. Espadas jamás reclamó a la Junta de Andalucía la construcción del metro mientras estuvo gobernada por el Partido Socialista y es el mismo alcalde que silenció el abandono del Hospital Militar mientras Susana Díaz fue la presidenta de la administración andaluza. Es el mismo alcalde que ha defendido que se entierre un proyecto tan vital para Sevilla y área metropolitana como es el de los túneles de la SE-40", asegura Pérez.

Por ello, Pérez insiste en que, "si Espadas va a ser el brazo de Sánchez en Andalucía, debe tener claro que el interés de los andaluces debe estar por encima de su aspiraciones personales, unas aspiraciones que bastante daño le han causado en los últimos tiempos a una ciudad como Sevilla con un alcalde sumiso y sin ambición".