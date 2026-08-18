El PP critica que el Plan de Prevención de la Exclusión Social de la Diputación de Sevilla "deja fuera a las familias"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres - PP SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha criticado que la institución provincial "vuelve a dejar en la estacada a los sectores más vulnerables de la provincia", por la gestión del Plan de Prevención de la Exclusión Social, un programa que la Diputación ha configurado en torno al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que han afeado, "dejará fuera a las familias más necesitadas".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, "está teniendo un efecto directo y perjudicial sobre los sectores más vulnerables de la provincia, al mantener congelado el Iprem", lo que va ligado directamente al acceso a las ayudas de la Diputación a los sectores más vulnerables ya que este indicador "marca los parámetros económicos para su concesión".

En este sentido, Martín Torres ha señalado que el Iprem es la referencia utilizada para determinar el "umbral de acceso" a un amplio abanico de ayudas públicas como las becas de comedor y estudio, prestaciones por desempleo, ayudas al alquiler, rentas mínimas de inserción, complementos de pensiones no contributivas o bonificaciones en servicios sociales, entre otras.

Por ello, ha achacado que "el PSOE en la Diputación, al no flexibilizar las bases del plan en cuestión, es responsable directo de que cientos de familias, aun necesitando la ayuda, queden excluidas al no cumplir los estrechos límites de renta que impone el Iprem".

Además, ha subrayado que la institución presidida por Javier Fernández "deja fuera" a una parte de las familias "a las que en teoría debería proteger, ya que este indicador no se actualiza conforme al coste real de la vida". Al hilo, el portavoz 'popular' ha instado a modificar las bases de este plan "para que den una repuesta real a este sector de la población".

PROBLEMA ADMINISTRATIVO

Una vez aprobado el Plan de Prevención de la Exclusión Social y publicadas sus bases, la Diputación debe comunicar a los ayuntamientos la resolución de apertura de plazos para que estos puedan iniciar el periodo de solicitud de las ayudas por parte de los vecinos.

Sin embargo, los 'populares' han alertado de que esa resolución "todavía no ha llegado a los consistorios", lo que impide en estos momentos a los ayuntamientos poner en marcha los plazos de petición, y ha dejado a los usuarios "sin la posibilidad de solicitar unas ayudas que ya deberían estar en marcha". "Hablamos de familias que quedan fuera de estas ayudas pese a necesitarlas, y de otras que, aun cumpliendo los requisitos, todavía no pueden ni siquiera solicitarlas porque la propia Diputación no ha hecho llegar a los ayuntamientos la resolución que debía abrir el plazo", ha añadido.

Del mismo modo, Torres ha subrayado que esta doble situación "tiene un impacto real" en la vida de miles de sevillanos, a los que la Diputación "deja fuera del plan por sus estrechos límites de renta" y, además, sin plazo abierto para pedir la ayuda por su propia "falta de diligencia administrativa".

Por ello, el portavoz ha exigido a la administración supramunicipal que "agilice de inmediato" el envío de la resolución a los ayuntamientos y que revise los criterios del plan para que "ninguna familia vulnerable quede fuera de estas ayudas".