El PP, "decepcionado" tras la reunión del Presupuesto de Sevilla:"De los seis acuerdos irrechazables, solo uno tratado"

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, tras la reunión de presupuestos mantenida este viernes, ha mostrado su "decepción" porque "de los seis acuerdos irrechazables planteados sólo se ha tratado uno".

De la Rosa ha manifestado que "desde el PP estamos dispuestos a seguir negociando los presupuestos siempre que se pongan encima de la mesa los seis pactos que planteamos para que Sevilla funcione, por ello le emplazamos a otra reunión en la que se puedan debatir todos los asuntos que planteamos", según informa en una nota de prensa.

Al hilo de ello, Juan de la Rosa ha explicado que "en la reunión sólo se han abordado los asuntos referentes al área de hacienda pero no se ha hablado nada de los otros asuntos que planteamos desde el PP: seguridad, limpieza, ejecución presupuestaria-barrios, infraestructuras y zonas verdes". En este sentido, De la Rosa ha agradecido la actitud "conciliadora y colaboradora" de la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, pero ha indicado que "para el PP es prioritario y fundamental una bajada de impuestos y no congelación de los mismos, entre los acuerdos irrechazables que planteamos".

De la Rosa ha destacado que "el presupuesto de 2023 sube de media un

8%; sin embargo, nos llama la atención que las áreas de limpieza y

seguridad sólo suben un 4% cuando el incremento debería de ser superior

a la media". Ha añadido que "nos sorprende que siendo la seguridad y la

limpieza los dos principales problemas de la ciudad, el gobierno municipal del PSOE no incremente las inversiones como debe".

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha emplazado al gobierno municipal a otra reunión en la que "se puedan abordar los seis pactos que planteamos. Queremos que Sevilla funcione y para ello proponemos seis acuerdos irrechazables, siendo una de las prioridades la bajada de impuestos, que no está contemplado".

SEIS ACUERDOS 'IRRECHAZABLES' PARA EL PP

En materia de seguridad, Sanz ha recordado que existe "un déficit de al menos 300 agentes de la Policía Local", por lo que el alcalde "tiene que comprometerse a convocar a antes de marzo de 2023, 236 plazas para que así esté cubierta la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al completo".

El PP ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los efectivos necesarios para incrementar la limpieza en la ciudad, "al menos 160 personas más para refuerzos de tarde, noche, fines de semana y festivos para recuperar el servicio de 24 horas/día y 365 días/año en los barrios de Sevilla", así como la renovación del 50% del parque total de contenedores, "unificando modelos que faciliten el mantenimiento y mejoren la estética".

En lo que a impuestos y ayudas al sector económico se refiere, se fija una bajada del 14,7% de los tipos diferenciados del IBI aplicables a inmuebles no residenciales, una bajada del coeficiente de situación del IAE y una revisión (a la baja) de la tasa de licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Asimismo, desde el Partido Popular se incide en la ejecución presupuestaria. "El PSOE no puede dejar cada año más de 150 millones de euros sin ejecutar, los barrios no están para para seguir perdiendo inversiones, por lo que hay que llevar a cabo un plan de inversión de remanentes en estas zonas antes de que finalice el primer trimestre de 2023, para que este dinero no se quede sin ejecutar".

Por otra parte, el PP marca como prioridad la realización "de manera urgente" de una auditoria de todo el arbolado de la ciudad para, "posteriormente, actuar en los ejemplares en los que sea necesario, llevar un plan de mantenimiento y reposición de todos los alcorques vacíos".

Por último, en lo que respecta a las infraestructuras, desde el PP se exige al alcalde el compromiso de reclamar "oficial y formalmente" al Estado la financiación de las líneas 2 y 3 de Metro, la conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto y un cronograma de actuaciones para la finalización de la SE-40.