El PP defiende que las obras de la Plaza de Encina del Rey de Sevilla están ya en ejecución tras años "bloqueadas"

Archivo - El concejal del Grupo Popular responsable de Urbanismo, Juan de la Rosa. Archivo. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular responsable de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado tras las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista, quien pedía el fin de manera urgente al "calvario" que sufren las 312 familias de la Plaza de Encina del Rey, en el barrio de Parque Alcosa, que las obras de rehabilitación de este emplazamiento son "obras importantes que estaban absolutamente bloqueadas, sin adjudicar y sin ninguna perspectiva de inicio, y que actualmente están en ejecución gracias al trabajo" del actual equipo de Gobierno.

En un comunicado, De la Rosa ha subrayado que durante estos trabajos, en los sótanos de estas viviendas se detectaron "numerosos bajantes en mal estado que provocaban una gran caída de agua que encharcaba la zona".

"Las abundantes lluvias de este año obligaron además a modificar el proceso constructivo de ejecución en los sótanos. A su vez, hubo que llegar a acuerdos con los vecinos que tenían acceso a los patios interiores para poder montar los andamios. También se han revisado todos los aparatos de aire acondicionado, ya que algunos funcionan con gas R22, que requiere un proceso especial de tratamiento, y se han tenido que gestionar todos los servicios de telefonía y el cableado en fachada", ha detallado.

Además, ha indicado que las subvenciones municipales han permitido que se lleven a cabo "trabajos encaminados a la mejora de la conservación, como tareas de cimentación, estructura, cubiertas, azoteas, fachadas e instalaciones".

"También se han destinado ayudas a la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad, con ascensores, salvaescaleras y rampas, y a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios. Hablamos de una actuación con una inversión de más de 4,8 millones de euros, que engloba 14 bloques con 312 viviendas. Esa es la apuesta real de este Gobierno por los vecinos de Alcosa", ha subrayado.

De la Rosa ha recalcado que, a su parecer, "el PSOE no puede venir a dar lecciones a este equipo de Gobierno cuando ellos, en ocho años, no hicieron absolutamente nada por estos vecinos".

"Mientras el Partido Socialista se dedica a la crítica fácil, este Gobierno municipal trabaja para sacar adelante una obra compleja que ellos dejaron bloqueada, con una inversión de más de 4,8 millones de euros para 312 viviendas", ha concluido.