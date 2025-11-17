El PP denuncia la "falta de medios" de la Diputación de Sevilla ante emergencias que supone "un grave peligro"

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha advertido que "la falta de medios" para emergencias en la administración provincial es "alarmante y supone un grave peligro para los sevillanos".

En este sentido, Torres ha señalado en una nota directamente al presidente de la Diputación, Javier Fernández, por "mantener a la provincia en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a cualquier emergencia".

"Fernández está jugando con la seguridad de todos", ha afirmado el portavoz popular, quien ha indicado que "los parques de bomberos están al límite". Al respecto, ha concretado que "el personal es insuficiente incluso para cubrir los servicios básicos y los medios materiales son obsoletos, escasos o directamente inexistentes como es el caso de los equipos de excarcelación".

Torres ha hecho hincapié en que "no se trata sólo de una denuncia del PP; son los propios bomberos quienes llevan meses alertando de la falta de vehículos operativos, del deterioro de los equipos y de la imposibilidad de responder con garantías ante emergencias cada vez más frecuentes".

"Fernández dedica todos sus esfuerzos en ser el altavoz del sanchismo y en hacer propaganda de su propia política de panfleto, gastando millones de euros en ello, y olvida la seguridad para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Sevilla, así como el mantenimiento de las carreteras y vías que son de su competencia", ha subrayado el popular.

UNA PROVINCIA "SIN RESPUESTA" TRAS EL TEMPORAL

Tras las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento registradas este fin de semana, que activaron alertas naranja en varios puntos de la provincia, Torres ha señalado que "han vuelto a dejar al descubierto la falta de medios y la incapacidad de reacción del ente supramunicipal". "Cuando la provincia necesita una respuesta rápida, la Diputación no está", ha lamentado.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que uno de los casos más evidentes es la carretera Arahal-Carmona, actualmente cerrada al tráfico. "Se trata de una vía de titularidad exclusivamente provincial, cuya conservación y mantenimiento dependen únicamente de esta institución, y es un claro ejemplo de que no se ha actuado con la diligencia que exige una situación como esta", ha subrayado.

En este sentido, ha añadido que los hechos recientes evidencian que Sevilla es "una provincia donde las carreteras quedan cortadas, la respuesta ante emergencias es lenta o inexistente, y donde el presidente de la Diputación prefiere hacer política de escaparate antes que asumir sus responsabilidades como presidente".

Para Torres, "no hay excusas, una carretera no puede permanecer bloqueada durante días a la espera de que el presidente decida trabajar. Es una muestra más del abandono sistemático al que Fernández está sometiendo a toda la provincia".

Por último, el popular ha exigido a Fernández que "abandone su carrera política personal y empiece a trabajar por los sevillanos, por los servicios que necesitan y por la seguridad que merecen".