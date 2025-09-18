El PP destaca la consolidación de la economía sevillana: "Las empresas de la provincia son hoy más fuertes"

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha destacado este jueves la buena gestión del Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, para reforzar la competitividad de las empresas, pymes y autónomos de la provincia frente a los aranceles.

En este contexto, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha subrayado en un comunicado que, "gracias a la nueva orden de ayudas directas aprobada por la Junta, las empresas sevillanas y andaluzas podrán recibir entre el 65% y el 100% de financiación para sufragar gastos de viajes, estancia y manutención en el marco de sus procesos de internacionalización, con un importe máximo de 50.000 euros por beneficiario y actuación".

A través de la Agencia Andalucía Trade, la Junta va a movilizar 63,4 millones de euros en incentivos, cofinanciados con fondos Feder, para apoyar la internacionalización de las empresas, dentro de una estrategia que supera los 250 millones de euros.

Así, el partido ha destacado que se continua "con una tendencia en positivo de los resultados obtenidos: en 2024, la agencia realizó 1.096 acciones de internacionalización, con la participación de 2.094 empresas, lo que equivale a una de cada tres exportadoras andaluzas, y prestó servicios en 75 países, con sede en 42 de ellos".

"Estos datos ponen de manifiesto que, con Juanma Moreno, Andalucía y Sevilla cuentan con un Gobierno que sabe escuchar al sector, dar soluciones eficaces y abrir puertas en el exterior para consolidar la economía en el interior", ha concluido el secretario general del PP de Sevilla.