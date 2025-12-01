PP destaca la inversión de 50 millones en infraestructuras sanitarias en la provincia de Sevilla por parte de la Junta

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, y la diputada autonómica del PP por Sevilla, Remedios Olmedo. - PP SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha destacado la inversión de 50 millones de euros en nuevas infraestructuras sanitarias para la provincia dentro de los presupuestos para 2026 de la Junta de Andalucía.

Para la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, se trata de una "una prueba evidente de que en Andalucía la sanidad pública se gestiona escuchando a los pacientes y a los profesionales, priorizando lo que realmente importa y acercando los recursos a cada municipio", ha resaltado en una nota remitida por el partido.

En este sentido, ha subrayado que los Presupuestos 2026 contemplan más de 7,62 millones de euros para la construcción del Centro de Protonterapia del Hospital Muñoz Cariñanos, "una infraestructura de última generación que permitirá incorporar tratamientos avanzados contra el cáncer y que supone un salto cualitativo para los pacientes oncológicos de toda la provincia". Asimismo, se destinan 4,35 millones de euros a actuaciones en centros sanitarios dentro del Plan de Acción de Atención Primaria, Salud Mental y Salud Bucodental.

Asimismo, ha señalado la inversión de más de 3,39 millones de euros para las obras de reforma del Hospital de Día Oncológico del Hospital Virgen Macarena, así como la partida de un millón de euros para la construcción del nuevo helipuerto del Hospital Universitario Virgen del Rocío, una infraestructura clave para mejorar la coordinación y rapidez en la atención de emergencias y traslados sanitarios.

Por otro lado, la diputada autonómica del PP por Sevilla, Remedios Olmedo, ha explicado que, en materia de Atención Primaria, el presupuesto recoge partidas para el nuevo Centro de Salud de El Cuervo (454.679 euros), la ampliación del Centro de Salud de Tomares (257.802 euros), la reforma del Centro de Salud de El Saucejo (296.829 euros) y la creación del nuevo Centro de Salud Nuestra Señora de los Dolores en el barrio del Cerro del Águila (112.560 euros).

Además, se reserva una partida de 32,4 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética y energías renovables en centros sanitarios de la provincia, con el objetivo de avanzar hacia "instalaciones más modernas, sostenibles y mejor preparadas para el futuro". "Esto no solo significa ahorro energético, sino también mejores condiciones para pacientes y profesionales, y una sanidad pública más resiliente y adaptada a los nuevos tiempos", ha afirmado Olmedo.