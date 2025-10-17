El PP destaca el nuevo "varapalo" de la justicia a la "política de enchufes" del PSOE en la Diputación de Sevilla

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha destacado este viernes que "la justicia vuelve a darle un varapalo al Gobierno socialista" de la institución provincial por su "política de enchufes".

En un comunicado, el representante del PP se ha pronunciado así al hilo de una reciente sentencia que "anula la elección a dedo de tres puestos de jefatura en la Diputación de Sevilla", según ha subrayado, haciéndose eco de una resolución judicial de la que ha informado este viernes el diario 'ABC'.

Para Martín Torres, dicha sentencia "vuelve a poner de manifiesto el modo de gobernar del PSOE en la provincia, basado en el favoritismo político, los enchufes y la falta de transparencia", y la justicia ha vuelto "a darle un varapalo al gobierno socialista de la Diputación, presidido por Javier Fernández, por saltarse los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier administración pública".

Según han remarcado desde el PP, "ya han sido dos las sentencias recientes en este sentido tras denuncia de los propios sindicatos de funcionarios", y, según ha agregado el portavoz 'popular', "esta sentencia no es un hecho aislado, sino otro ejemplo más de cómo el PSOE de Sevilla entiende las instituciones, como su cortijo personal".

"Los socialistas llevan décadas usando la Diputación para premiar lealtades y colocar a los suyos, en lugar de servir a los sevillanos", ha continuado criticando el representante del PP antes de agregar que, "pleno tras pleno, asistimos atónitos a manifestaciones y concentraciones de una plantilla que muestra su hartazgo ante el trato desigual y de favor hacia algunas personas en detrimento de la mayoría".

Martín Torres ha lamentado que el ente supramunicipal "se haya convertido en el espejo de un PSOE agotado y sin proyecto", que "utiliza los recursos públicos como instrumento de control político y no como herramienta para mejorar la vida de los municipios de la provincia".

En este sentido, ha señalado que "cada vez que los tribunales corrigen sus decisiones, se confirma lo que venimos denunciando desde hace años", que "el clientelismo está genéticamente vinculado en la forma de gobernar del socialismo".

En esa línea, el portavoz 'popular' ha defendido que "los sevillanos merecen una Diputación útil, moderna y transparente, que apoye a los ayuntamientos sin distinciones partidistas y que gestione con eficacia cada euro público", y ha añadido que "el PP quiere una administración provincial que sea aliada de los pueblos, no una agencia de colocación al servicio del PSOE".

Asimismo, Torres ha subrayado que "el PSOE es un partido caduco, que ha olvidado que su principal objetivo debe ser mejorar la vida de los ciudadanos, usa las instituciones públicas para servirse, como en los más de 30 años de la etapa socialista en la Junta de Andalucía", y ha concluido augurando que esa es "una realidad que cambiará con un Gobierno del PP en la Diputación, como ya ocurrió en la administración autonómica con Juanma Moreno", según ha zanjado.