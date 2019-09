PP dice que al alcalde de Sevilla se "le ha ido de las manos" el modelo turístico por "ausencia de estrategia"

Publicado 23/08/2019 14:18:39 CET

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha afirmado este viernes que al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), "se le ha ido de las manos el modelo turístico de Sevilla por la ausencia de una estrategia definida".

Así se ha pronunciado Pérez en un comunicado, después de que Espadas haya anunciado en una entrevista con Europa Press de que ha remitido un escrito a la Consejería de Turismo en la que insta a coordinar un desarrollo normativo regional sobre los pisos turísticos que dé "la mayor seguridad jurídica posible" a la puesta en marcha de una ordenanza municipal sobre el asunto, a la par que ha apostado por contar con "capacidad legal" para poder "frenar" la proliferación de estos inmuebles en zonas.

El dirigente 'popular' ha manifestado que "a día de hoy el gobierno de Espadas no tiene un modelo turístico de ciudad determinado y definido" y que, además, "Sevilla no dispone de modelo turístico ni tiene un órgano administrativo de gestión del turismo".

En este sentido, ha recordado "la paralización absoluta de la nueva 'Agencia Turismo de Sevilla', el ente que vino a sustituir al Consorcio de Turismo disuelto por el gobierno de Juan Espadas".

Ha detallado que "desde su creación en septiembre de 2018, la nueva agencia no ha registrado actividad alguna para la que fue creada por lo que Sevilla, a día de hoy, carece de ente alguno que, administrativamente, trabaje por el turismo y vele por el mismo, un área que tendría que ser prioritaria, fundamental e imprescindible".

Beltrán Pérez ha insistido en que Espadas ha sumido a la ciudad en un modelo turístico que presenta "numerosos desequilibrios" y que se basa, únicamente, en datos cuantitativos y olvida los cualitativos, lo que hace que "no estemos ofreciendo un turismo de calidad y tengamos a un alcalde más preocupado en la estadística que en los medidores de excelencia".

"ESPADAS SIEMPRE HA MIRADO PARA EL OTRO LADO"

Del mismo modo, Pérez ha señalado que "desde el Grupo Popular llevamos dos años avisando del problema de los apartamentos turísticos, pero como siempre el alcalde ha mirado para otro lado". En su opinión, "la virulencia con la que han aparecido los apartamentos turísticos en estos últimos años demuestra que desde el gobierno municipal no se ha llevado a cabo ninguna acción para controlar este auge".

"Prueba de ello es que solo ahora empieza a actuar después de años en los que el fenómeno de los pisos turísticos se ha incrementado y Espadas no ha hecho nada", ha defendido el 'popular', quien ha dicho ser "testigos de cuatro años de reiterados incumplimientos, de parálisis en Sevilla, de ausencia de proyectos, de anuncios humo, de inversiones anunciadas y absolutamente paralizadas, porque el alcalde socialista no ha sido capaz de afrontarlas".

Una actitud que, a su juicio, sigue demostrando y que parece que va a ser la que caracterizará al gobierno municipal cuatro años más. "Todo menos asumir el papel que juega como Alcalde de una ciudad como Sevilla", ha asegurado Beltrán Pérez, al tiempo que ha recordado que "ni siquiera ha elaborado la estrategia de Marca Sevilla, orientada al turismo sostenible y de calidad ni ha sido capaz de la declaración de zonas saturadas para la regularización y el control de los apartamentos turísticos, como propuso el PP".

Para el portavoz 'popular', "Espadas culpa de sus fracasos personales al gobierno de la nación, al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, a la legislación estatal y autonómica, al anterior gobierno municipal del Partido Popular, a los sindicatos, a los partidos de la oposición; todos menos él son responsables de que no salgan los proyectos, de que Sevilla no tenga un modelo de ciudad que la haga crecer y competir con el resto de ciudades de su entorno, de España y de Europa".

Por ello, Beltrán Pérez ha concluido que "el alcalde debe, de una vez por todas, asumir su responsabilidad, cumplir con lo que promete y definir su estrategia y modelo turístico". A su juicio, "el alcalde y el gobierno municipal tienen que ser ejemplo y no pueden exigir responsabilidades a los demás cuando él no actúa; un alcalde que no asume su papel y disfraza su incapacidad, no es un buen alcalde", ha zanjado.