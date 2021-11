El PP enmienda la totalidad del proyecto de presupuestos de Sevilla para 2022 por "irreal" en su previsión de ingresos

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto de 2022 presentado por el gobierno municipal porque "se obvian grandes proyectos absolutamente necesarios para la trasformación de la ciudad".

En una nota de prensa, el portavoz del grupo municipal, Juan de la Rosa, ha explicado que "Espadas ha presentado un presupuesto irreal, donde no explica de dónde va a obtener los ingresos, porque hay 30 millones menos por la anulación de las plusvalías, y porque no se han aprobado las Ordenanzas Fiscales. No sabemos de dónde va a sacar el dinero para las inversiones, por lo que los presupuestos son pura ciencia ficción".

Además, "desde el PP --ha recalcado-- planteamos una serie de condiciones para su aprobación: una bajada de impuestos que no vemos por ningún lado y aumento de la inversión en los mayores problemas que tiene la ciudad, como son la limpieza, la seguridad, las infraestructuras y los proyectos sociales, que tampoco están recogido en este proyecto presupuestario".

El portavoz popular ha manifestado que "estamos ante unos presupuestos irreales que, además, después no se cumplen, ya que se ha ejecutado solo un 54,72% del actual presupuesto a mes de septiembre". De la Rosa ha añadido que "mientras tanto, Espadas sigue desaparecido. ¿Con quién negociamos el presupuesto? ¿Con un alcalde que está más tiempo en Torremolinos y en Granada que en Sevilla?".

En esta línea, para el PP, la propuesta de cuentas para el próximo ejercicio "no está pensada para la reactivación económica que Sevilla necesita. Es indefendible que un presupuesto con un aumento del 5,4% con respecto al ejercicio anterior venga recogida una reducción del 40% en políticas de fomento de empleo. A lo que hay que añadir una disminución del gasto en el área de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas del 1% con respecto al 2021, justo en el año de la reactivación en este sector estratégico para Sevilla"

En materia de gasto social, "aunque este gobierno defienda a bombo y platillo que es el presupuesto más social de la historia, lo cierto y real es que solo se recoge un aumento del 1,64%, es decir, un 3,8% por debajo de la media del aumento del presupuesto sobre el 2021", ha apostillado De la Rosa.

El PP municipal ha insistido, además, en su reclamación de una bajada de impuestos y tasas, que considera "imprescindible", en tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con una reducción del 14,74% de los tipos diferenciados aplicables a inmuebles no residenciales; bajada del coeficiente de situación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) un 15% de media; o una mayor bonificación en la plusvalía en transmisiones mortis causa, tanto en viviendas habituales como en locales afectos a actividades económicas, entre otras

Por último, el portavoz de la formación ha calificado de "sorprendente" la enmienda que ha presentado el PSOE, partido que sustenta al gobierno del Ayuntamiento, para incluir modificaciones presupuestarias por valor de algo más de ocho millones de euros, incluido un préstamo por valor 4,5 millones.