El PP exige al Ayuntamiento de Sevilla eximir del pago de las rentas locales mientras no puedan abrir los negocios

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha exigido este Jueves Santo al Gobierno municipal que exima el pago de las rentas locales mientras los negocios no puedan abrir.

Esta petición la hace el portavoz popular tras anunciar el Gobierno local la ampliación hasta el 30 de junio del plazo para abonar todas las rentas arrendaticias de locales de negocio, así como los cánones de las concesiones de dominio público de titularidad municipal.

Pérez expone en una comunicado que esta decisión supone una "falta de voluntad absoluta" del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), por ayudar a los sectores más afectados por la crisis del Covid-19. "Esto supone asfixiar, todavía, más a un sector que, cuando pueda volver a ejercer la actividad tendrá que afrontar una importante crisis financiera", advierte.

Además, Si hay algún tipo de impedimento legal para su aplicación, el popular le pide al alcalde que busque la fórmula y "ejerza su influencia como alcalde que es ante las instancias que procedan". "¿Cómo se le va a aplazar el pago a un comerciante, a un autónomo que todavía no sabe cuándo va a poder retomar su actividad? Si no hay actividad, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar?", se pregunta.

Beltrán Pérez defiende que "no se puede seguir atacando al sector privado" porque a su juicio es el que soporta el gasto público y plantea la pregunta de en quién piensa Espadas "cuando dice que su aplazamiento está garantizando tener liquidez" cuando "lo que se está es asfixiando más la economía del inquilino".

"Esto supone, únicamente, aplazar un problema que el alcalde, por su falta de liderazgo, está rehuyendo. Medidas que en otros ayuntamientos de España se están tomando en Sevilla no se aplican", explica, antes de insistir en que estas actividades "son las que contribuyen al mantenimiento de los gastos públicos". "Sus afectados, principalmente comercios y establecimientos de hostelería y restauración, no le está pidiendo aplazamientos sino la suspensión en tanto en cuanto no generen ingresos para hacer frente a esos pagos", concluye.