El PP pedirá que la Junta inste al Ayuntamiento de La Rinconada a urbanizar el entorno de Tarazona

Publicado 22/05/2019 16:56:02 CET

SEVILLA, 22 May.

El PP de Sevilla ha informado este miércoles en un comunicado de que promoverá una iniciativa en el Parlamento andaluz, para que la Junta de Andalucía inste al Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por el socialista Javier Fernández, a encargarse de urbanizar el entorno de Tarazona "por una cuestión de salud pública", toda vez que en el año 2000 esta zona de viviendas construidas al margen del planeamiento urbano fue reconocida como suelo urbanizable no consolidado y media un conflicto en cuanto a quién ha de asumir las necesarias obras de urbanización.

La parlamentaria andaluza y presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, junto al portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, y el parlamentario por Sevilla Juan Bueno, se ha reunido con una representación de vecinos de esta urbanización donde las viviendas fueron construidas al margen del planeamiento urbano, toda vez que de un lado median los vecinos que reclaman que el Ayuntamiento de La Rinconada asuma la urbanización de esta zona; mientras el Consistorio defiende que tal extremo corresponde a los vecinos "por planeamiento, por estatutos, por ley y por el convenio urbanístico"; y el consejo rector constituido para la urbanización considera que no se puede "pretender que todo sea gratis, porque el Consistorio no es un banco y no puede ofrecer facilidades de pago según las necesidades particulares de cada vecino".

En ese sentido, el pasado otoño el Ayuntamiento de La Rinconada defendía que en el año 2000 reconoció la zona de estas viviendas como suelo urbanizable no consolidado y que había ofrecido plazos de "tres o cuatro años sin intereses" para que los parcelistas aporten las cuantías que correspondan a cada cual para urbanizar las calles de sus viviendas y dotarlas de suministros públicos.

RECLAMACIONES AL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA

En paralelo, Virginia Pérez reclamaba al Ayuntamiento la recepción de la urbanización y al entonces Gobierno socialista de la Junta de Andalucía que simplificase "los trámites" para que este tipo de viviendas "sean recepcionadas con más agilidad", señalando las peticiones del PP para que "se cambie y agilice la normativa (autonómica) que da paso a la regularización por parte del Ayuntamiento de este tipo de viviendas ya existentes".

Ya este miércoles, Virginia Pérez ha manifestado que "es el Ayuntamiento de La Rinconada el que tiene la obligación de solucionar este problema que se prolonga en el tiempo". "Después de muchos años de abandono, la actitud del Ayuntamiento es claramente la de no hacer nada, a todas luces una irresponsabilidad, ante lo que nos vemos obligados a presentar una iniciativa parlamentaria instándole a intentar un acuerdo con los vecinos y si este no se produce, a urbanizar Tarazona por una cuestión de salud pública".

En ese sentido, ha insistido en que el Ayuntamiento lleva muchos años reclamando a los parcelistas impuestos como el IBI "sin que hayan recibido a cambio ningún servicio público". Esto no tiene otro nombre que abandono absoluto de las competencias del Ayuntamiento de La Rinconada", ha enfatizado, recordando que estos vecinos están "soportando pozos ciegos en lugar de alcantarillado y red de saneamiento, sin recogida de basura y con la oscuridad más absoluta cuando cae la noche, un panorama que debería remover conciencias de quienes están llamados a afrontar la cuestión y ofrecer soluciones de manera inmediata".

"GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA"

"Todo esto, además de suponer un grave problema de salud pública con la proliferación de ratas, mosquitos, alergias e infecciones, lo es también de seguridad ante la ausencia de la Policía Local que ni está ni se le espera. En el PP siempre hemos estado, estamos y estaremos del lado de los vecinos de la Urbanización Tarazona y seguiremos luchando y trabajando para que vivan con las condiciones dignas que se merecen", ha asegurado.