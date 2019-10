PP pide a Diputación de Sevilla que asuma la titularidad de caminos rurales de CHG "tras 12 años sin cumplir protocolos"

Publicado 02/10/2019 12:21:47 CET

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha alertado de la "intención" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de la Diputación de Sevilla de "ceder la titularidad" de los caminos rurales del Bajo Guadalquivir a los ayuntamientos de la comarca "después de que llevan 12 años sin cumplir con el protocolo que firmaron en 2007 para el arreglo de estos caminos y el traspaso exclusivo de su titularidad a la Diputación".

En un comunicado, el portavoz del grupo popular en la Diputación de Sevilla, Luis Paniagua, ha lamentado que durante años los caminos rurales que comunican la zona regable del Bajo Guadalquivir, "que son vías de comunicación imprescindibles para miles de agricultores y regantes de la zona", se han mantenido en "unas pésimas condiciones a pesar de que la CHG estaba obligada a su mantenimiento y conservación".

"Y es que, en 2007, la CHG y la Diputación sevillana firmaron un protocolo por el que la confederación estaba obligada al arreglo y transformación de estos caminos en carreteras para su posterior cesión a la Diputación sevillana para que se integrara en la red de carreteras provincial", detalla.

Sin embargo, indica que durante estos 12 años "ni la confederación ha cumplido con el mantenimiento y la conversión en carreteras de estos caminos, ni la Diputación ha exigido en ningún momento a la Confederación que cumpliera con su parte".

En su opinión, "lo más preocupante es que, no solo no han hecho nada sino que ahora pretenden reeditar otro protocolo para que, tras el arreglo de estos caminos por parte de la Confederación, en lugar de ceder la titularidad de manera exclusiva a la Diputación, ahora pretenden también cederle la titularidad a algunos ayuntamientos".

Paniagua explica que la semana pasada se produjo una reunión entre la Diputación de Sevilla y la confederación en la que acordaron firmar un nuevo protocolo para el arreglo de la red de caminos de las zonas regables del Bajo Guadalquivir adaptándolos a las características de las carreteras para que, "una vez arregladas, puedan ser cedidas a los municipios o, en su caso a la Diputación".

"Como tanto confederación y Diputación han demostrado su absoluta incompetencia para la conservación y mantenimiento de estas vías ahora quieren que sean los ayuntamientos los que le hagan el trabajo pero además pagándolo con los bolsillos de sus vecinos", lamenta.

Por ello, el PP manifiesta que no va a permitir que, "una vez más, los ayuntamientos tengan que responder ante competencias que no son suyas". Así, va a reclamar a la Diputación de Sevilla que reedite un nuevo protocolo con la confederación "si lo cree oportuno", pero que, en primer lugar, lo haga para que sea cumplido no como el papel mojado que ha supuesto el acuerdo de 2007 y, en segundo lugar, asuma la titularidad exclusiva de estos caminos incorporándolos a la red provincial de carreteras y no le pase la pelota a los ayuntamientos que tendría que hacer frente a un elevado coste para el mantenimiento de estas vías".