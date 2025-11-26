PP pide a Diputación de Sevilla "posicionarse del lado" de los 120.000 autónomos sevillanos "ante el castigo de Sánchez"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP DIPUTACIÓN

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla pide a la administración provincial se posicione "formalmente" del lado de los más de 120.200 autónomos sevillanos, "ante el castigo que les infringe el Gobierno de Pedro Sánchez". Así lo hará mediante una proposición que se debatirá en el Pleno de este jueves.

En dicha moción, el PP en la Diputación, tal y como ha explicado su portavoz, Martín Torres, pide al ente supramunicipal el rechazo de la corporación provincial a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores por cuenta propia. En este sentido, como remarca en una nota de prensa, la provincia cuenta con más de 120.200 autónomos, "una cifra que asciende a más de 590.000 en el conjunto andaluz y a más de 3.413.000 a nivel nacional".

"Se trata de un gran sector de la población que es, además, motor económico del país y que sin embargo, no dejan de recibir el castigo por parte del gobierno sanchista a base de subida de impuestos". En opinión de los populares, el Gobierno anunció una nueva subida de las cuotas que deben abonar los autónomos a partir de 2026, "una subida que aumentaría entre 200 y 2.500 euros el coste anual".

Dicha medida, fue rectificada gracia a la presión ejercida por el propio sector, los agentes sociales y al Partido Popular. "Este incremento suponía --ha señalado Torres-- un nuevo golpe al emprendimiento, al comercio local, a los profesionales autónomos y a miles de familias que cada mes sostienen con esfuerzo su actividad económica".

Sin embargo, a pesar de paralizarse esta subida, "la presión fiscal hacia este sector, la carga impositiva a los que levantan la persiana cada día sigue siendo insostenible". "El Gobierno socialista de la Nación, sigue sin cumplir muchos de los compromisos adquiridos con los autónomos en 2023". Unos compromisos, ha recordado Martin Torres, que suponen mejoras en los ámbitos de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática.

Esta batería de "promesas incumplidas" requieren la unión de todas las administraciones para apoyar al sector y pedir al gobierno que materialice la protección y ayuda a los autónomos.

Por ello, el PP pide, no sólo que la administración provincial manifieste su rechazo a las políticas económicas para autónomos de Sánchez y que exija el cumplimiento de los compromisos con el sector anunciados, "sino que también solicitamos que el PSOE en esta Corporación se una a la exigencia, tal y como marca la Directiva europea, de aplicar de forma inmediata el régimen de franquicia que permite eximir del pago y de la presentación de declaración de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros".

De este modo, ha subrayado el portavoz del Grupo Popular, "supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo". De la misma manera, Martín Torres ha mostrado "el absoluto respaldo y admiración hacia los autónomos, por su sacrificio y valentía ya que ser trabajador por cuenta propia requiere una gran fortaleza".

Además, ha subrayado que "el apoyo y la promoción del trabajo autónomo se han convertido en una herramienta esencial para combatir la despoblación en los municipios de la provincia de Sevilla". "Las políticas que respaldan a los autónomos no solo generan oportunidades laborales y riqueza, sino que contribuyen directamente a fijar la población en el territorio".

Asimismo, Martín Torres ha señalado la necesidad de "impulsar mayores medidas municipales de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización como pilares básicos de estímulo a los autónomos, que son motor económico de nuestra economía, no mayores cargas impositivas".