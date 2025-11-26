PP reclama a Diputación de Sevilla que "abandone la confrontación política" y "atienda" a las carreteras provinciales

Carretera cortada en Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha reclamado este miércoles al presidente de la administración provincial, Javier Fernández, que "abandone la confrontación con otras administraciones" y que "atienda las responsabilidades que son exclusivamente de su competencia", como es el caso del mantenimiento de las carreteras provinciales.

En una nota remitida por el partido, Torres ha lamentado que, desde el pasado 16 de noviembre, tras el último temporal que afectó a la provincia, permanezcan cortadas la carretera Arahal-Carmona (SE-4108) y la vía que conecta La Puebla de los Infantes con Constantina (SE-7103), ambas de titularidad provincial.

En este sentido, ha señalado que "poco o nada se sabe de las actuaciones realizadas por la Diputación". "De momento, solo conocemos que la SE-4108 permanecerá cerrada alrededor de dos meses y, de la SE-7103, únicamente tenemos la foto que se ha hecho la diputada provincial junto a los daños", ha afirmado.

Asimismo, Torre ha pedido explicaciones sobre el inicio de dichos trabajos. También, ha señalado que la situación está provocando "graves perjuicios", especialmente en plena campaña de la aceituna. "Los vecinos de La Puebla de los Infantes y zonas cercanas se ven obligados a recorrer hasta 52 kilómetros para llegar desde los campos a la cooperativa del municipio", ha asegurado.

Con la SE-7103 cortada, las únicas alternativas son el desvío por Constantina-Lora del Río-Peñaflor-La Puebla de los Infantes, o un camino de tierra de 28 kilómetros "intransitable salvo con vehículos todoterreno". "El mantenimiento de las carreteras por parte de la Diputación es muy deficiente, por no calificarlo de nulo", ha indicado.

En esta línea, Torres ha asegurado que en la carretera Puebla de Los Infantes-Constantina "no se ha hecho una sola actuación desde 2010. "Ante una eventualidad como esta, el resultado es mucho peor ya que se parte de una situación que ya es muy deficiente", ha afirmado.

Por ello, el PP ha pedido a la Diputación "una actuación real y urgente", reclamando que "se inicien de inmediato las obras necesarias para restablecer cuanto antes la normalidad en estos municipios y garantizar la conectividad de miles de vecinos que hoy están seriamente afectados".