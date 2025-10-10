El PP de Sevilla acusa a Fernández de "burda demagogia" por sus críticas a la sanidad pública andaluza

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha calificado las declaraciones del secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, sobre la sanidad pública andaluza, como "una burda demagogia que sólo busca el rédito personal de un dirigente más preocupado por su carrera política en el PSOE que por los problemas reales de la provincia".

"El líder socialista sevillano olvida algo muy significativo, y es que Andalucía gasta en conciertos sanitarios menos que las cuatro comunidades del PSOE", ha reflajado el PP en una nota de prensa.

En concreto, Sánchez ha explicado, "la Junta de Andalucía dedica a acuerdos con el sector privado el 4,4% de su presupuesto sanitario, la mitad de la media de nacional, muy por detrás de Cataluña (22%), Navarra (6,5%), Asturias (6%), o Castilla La Mancha (5%)". Es por ello, que pedimos al presidente de la Diputación que no omita datos tan significativos como este, que desarman claramente su intento de manchar la buena gestión del Gobierno del PP en Andalucía".

En este sentido, ha señalado que los datos oficiales del Ministerio de Sanidad "desmontan de manera contundente el discurso socialista". "Andalucía es hoy la comunidad autónoma que más ha incrementado la inversión sanitaria por habitante en 2025, con una subida del 7% más que en 2024, cinco puntos por encima de la media nacional. Muy por encima de Cataluña, donde la inversión cayó un 1,3% o de Castilla- La Mancha, donde cayó un 4,4%. Además, está muy por encima de Asturias (subió un 4,8%) o de Navarra (un 2,3%)", ha asegurado.

"Por primera vez en la historia, nuestra comunidad supera la media española en gasto sanitario por habitante, alcanzando los 1.764 euros frente a los 1.757 de la media estatal", ha defendido, añadiendo que "todo ello contrasta con la etapa del PSOE, cuando en 2014, el gasto sanitario por andaluz llegó a ser de apenas 979 euros, casi la mitad de lo que actualmente se destina".

"Hablar de desmantelamiento es faltar a la verdad. Nunca antes la sanidad pública andaluza estuvo tan bien financiada como hoy, y esa es la realidad que desmiente el alarmismo del señor Fernández", ha subrayado Sánchez. Además, ha criticado la "doble vara de medir" del dirigente socialista sevillano, quien "olvida que la señora Montero, gastó siendo consejera de Salud de la Junta de Andalucía más de 500 millones de euros en conciertos sanitarios".

"La supuesta privatización de la sanidad andaluza es un mantra repetido por la izquierda, pero no por repetirlo más veces se convierte en verdad. Es falso", ha reiterado.

En este sentido, el presidente provincial ha pedido a los socialistas sevillanos que "abandonen la política del ruido y el fango que le imponen desde Ferraz porque es lo que menos necesitan los sevillanos". Asimismo, ha afeado a Javier Fernández que "en lugar de dedicarse a gobernar la Diputación y a mirar a los pueblos y vecinos de la provincia, centre sus esfuerzos en su propia promoción política" y --ha añadido-- que "está en permanente campaña, de entrevista en entrevista, intentando auparse por encima de sus rivales internos, mientras la Diputación de Sevilla queda relegada a un segundo plano. Los sevillanos merecen un presidente provincial que trabaje por ellos y no un político que utilice su cargo como trampolín".

Para finalizar, ha puesto en valor la gestión del Gobierno andaluz, que, "ha dado la vuelta a la situación que dejó el PSOE y ha colocado a Andalucía en una posición de liderazgo en inversión sanitaria. Lo que hoy sobra en el debate político es la demagogia y el oportunismo socialista, y lo que necesitan los sevillanos es rigor, responsabilidad y compromiso con lo público".