El PP de Sevilla acusa al PSOE de "confundir" a los utreranos y niegan las derivaciones al Hospital de Valme

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular de Sevilla, Gloria Guillén, ha criticado al PSOE de Utrera sobre las derivaciones de utreraranos al Hospital Universitario de Valme, lamentando que "partido socialista de Utrera aproveche cualquier oportunidad para generar ruido político y confundir a los vecinos, incluso tergiversando datos sobre la atención sanitaria", ya que niegan que la Junta de Andalucía haya cambiado el hospital de referencia para los vecinos de Utrera.

Según una nota de prensa del PP, el PSOE de Utrera "se ha inventado un cambio en la atención sanitaria que nunca ha existido" y, por ello, han especificado que "es rotundamente falso que se haya cambiado el hospital de referencia para los vecinos del municipio".

Estas declaraciones enmarcadas, según el partido popular, con las informaciones sobre "una supuesta derivación masiva de pacientes utreranos al Hospital Universitario de Valme", ya que, según han expuesto, "el único hecho cierto es que el pasado 4 de agosto, el Hospital e remitió un mensaje informativo a los usuarios, avisando del inicio de obras en el aparcamiento delantero Hospital de Valme, solo disponible el 30% de plazas".

En cuanto a las obras, han detallado que "se trata de una actuación que permitirá duplicar la capacidad actual, incrementar las plazas para personas con movilidad reducida y motos, así como incorporar espacios para vehículos eléctricos y bicicletas". Por ello, la obra se desarrollará "en cuatro fases sucesivas, garantizando en todo momento la disponibilidad de al menos el 30% de las plazas actuales, con una duración total prevista de 11 meses".

"Este aviso se emitió para prevenir posibles problemas a los pacientes, o incluso como una medida informativa muy acertada para garantizar que los usuarios conocieran las limitaciones de aparcamiento", ha explicado la dirigente popular. En relación a ello, ha subrayado que, "en ningún caso este mensaje tenía relación con derivaciones de pacientes o cambios en la atención hospitalaria".

Además, Guillén, ha subrayado que "el compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad pública y con Utrera es firme", y que tanto el Hospital Virgen del Rocío como el Hospital de Valme "son centros sanitarios de referencia y calidad para todos los sevillanos". Por ello, "en lugar de informar con rigor y reconocer que se trata simplemente de un aviso logístico, el PSOE de Utrera ha preferido distorsionar los hechos para generar confrontación política".

Para finalizar, Gloria Guillén ha insistido en que, mientras el PSOE "intenta generar polémicas ficticias" sobre la sanidad, "guarda silencio ante decisiones del Gobierno central que sí afectarían gravemente a los servicios públicos andaluces". "Con la financiación singular que pretende instaurar la señora Montero para Cataluña, Andalucía perdería casi 14.500 millones de euros. Ese dinero es vital para reforzar nuestros hospitales, ampliar plantillas y mejorar infraestructuras sanitarias, también en la provincia de Sevilla", ha señalado.

Finalmente, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular , ha concluido que "invitamos al PSOE de Utrera y al conjunto del socialismo sevillano a que se pronuncien contra ese 'cupo catalán' que quiere imponer el Gobierno de Sánchez Y Montero. Más financiación para Andalucía es más financiación para Sevilla, y con ello más recursos para sanidad".