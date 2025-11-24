PP de Sevilla advierte de que la violencia de género "tiene muchas caras" y llama a "luchar contra todas sus formas"

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha subrayado la importancia de continuar trabajando para erradicar la violencia de género, recordando que "la violencia va más allá de la huella física y tiene muchas caras", al tiempo que ha incidido en que "la lucha debe dirigirse contra cualquier expresión de violencia, sea cual sea".

El partido ha celebrado este lunes un acto con motivo del 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género, que ha incluido la lectura del manifiesto por la coordinadora del PP de Andalucía, Patricia del Pozo, y el presidente de NNGG Sevilla, Alejandro García Casares. Además, se han realizado diversas proyecciones y un coloquio sobre los conceptos 'redflag' y 'greenflag', según ha detallado la formación política en una nota.

Bajo este marco se han dado cita el secretario general del PP provincial, Agustín Aguilera; la vicesecretaria de La Mujer, Olga Carrión Mancebo, y representantes de diversas organizaciones así como sevillanas en general.

En la jornada celebrada este lunes, el secretario general del PP provincial ha señalado que "aún hay mucho camino por recorrer, la violencia de género es una lacra que sigue dejando a muchas mujeres muertas y a niños huérfanos". A pesar de ello, ha destacado "los avances logrados desde la llegada de Moreno a la Junta de Andalucía con más sensibilización, más prevención y formación y mayor atención a las víctimas". "Con el Gobierno del PP de la Junta, se aborda el desafío de la violencia de género en todas sus formas y en todas sus etapas", ha apostillado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "la erradicación de la violencia de género debe ser un reto colectivo, debemos ir todos en la misma dirección y con la misma firme determinación: proteger a las víctimas, trabajar en la prevención, la sensibilización y la coeducación".

En este sentido, ha destacado el trabajo de la Junta, subrayando que "un total de 37 menores huérfanos por violencia de género reciben una ayuda económica de 5.000 euros anuales, medida aprobada por el Gobierno de Moreno en 2023. Hasta junio de 2025, más de 60.359 mujeres en toda Andalucía han sido atendidas en los centros de la mujer, y se han gestionado más de 20.000 llamadas en el teléfono de atención a las mujeres, de las cuales un 69% correspondieron a consultas por violencia de género".

Asimismo, ha destacado que "se han reforzado los centros de acogida, más de 4.000 profesionales han recibido formación en materia de violencia de género, y se ha puesto en marcha la aplicación 'Iguales en Igualdad'". Además, ha señalado que "se está apostando de manera especial por la educación en igualdad, como la mejor herramienta para la prevención", al tiempo que ha insistido en que "trabajar en la igualdad desde edades tempranas es una de las mejores apuestas por la erradicación de la violencia en cualquiera de sus formas".

Por su parte, Carrión ha defendido que "nunca antes ha habido en Andalucía tantos recursos y derechos para las víctimas de violencia de género". "El objetivo es claro: que Andalucía sean una tierra más justa, más libre, más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres", ha subrayado.

Por último, ha recordado que el Gobierno del PP de la Junta "ha reactivado las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, paralizadas desde 2013; ha impulsado el Observatorio Andaluz de Violencia de Género; ha incorporado atención 24 horas en los centros de asistencia para víctimas de violencia sexual; garantiza defensa legal gratuita a mujeres que sufren discriminación o acoso laboral; y ha firmado un protocolo con la Fiscalía Superior de Andalucía para la formación de profesionales".