El PP de Sevilla afirma que el 'Gobierno del cambio' deja 2019 como punto de inflexión de "décadas de involución"

Publicado 25/01/2020 11:04:39 CET

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha destacado este sábado que el 'Gobierno del cambio' en la Junta de Andalucía ha convertido 2019 en punto de inflexión "entre décadas de involución de la provincia por la gestión socialista y un futuro de progreso gracias al riguroso y eficaz trabajo realizado por el Gobierno de Juanma Moreno" que, en solo un año de gestión, "no solo ha desbloqueado proyectos", sino que "ha establecido las bases para llevar a esta provincia a la vanguardia económica y social en España".

En un comunicado, la presidenta provincial del PP, Virginia Pérez, hace balance de la gestión llevada a cabo por el Gobierno autonómico en la provincia a un año de la investidura de Moreno, destacando el "desbloqueo" de proyectos históricos de la provincia, como el metro de Sevilla, para el que ya se está llevando a cabo la actualización de los proyectos 2, 3 y 4, y las obras de la línea 3 "comenzarán por fin en solo dos años".

También se ha referido a otro proyecto histórico para los sevillanos, la Ciudad de la Justicia. "Tras décadas de mentiras e incumplimientos, ya se ha acordado la ubicación definitiva en Palmas Altas y los sevillanos podremos disponer por fin de la ciudad de la Justicia en esta legislatura", subraya.

Además, asegura que el trabajo y el "empeño" de la Junta han continuado y hace solo un mes se inauguró la carretera autonómica A-392, la que va de Dos Hermanas a Alcalá de Guadaíra, "nueve años parada por el PSOE y, en solo un año, rescatada y finalizada por el Gobierno del PP".

Asimismo, apunta que "se ha conseguido salvar" el tranvía de Alcalá de Guadaíra, cuyas obras "podrán reactivarse este año, después de que la Consejería de Fomento haya desbloqueado 100 millones de euros de la Unión Europea que el Gobierno de Susana Díaz ya había dados por perdidos, enterrando así este tranvía".

Según Virginia Pérez, en este año "se han bajado y eliminado impuestos" para los sevillanos, se han reducido las listas de espera en sanidad, se han saldado deudas con los ayuntamientos la provincia, se ha defendido al campo sevillano "ante la guerra de aranceles y la ausencia de Sánchez para defenderlo", o que se está trabajando por la conexión ferroviaria al aeropuerto, ante la "falta de acción" que achaca al Gobierno de España.

Asimismo, añade que se ha impulsado "por fin" la rehabilitación del Museo Arqueológico, incrementado la oferta Dual de Formación Profesional (FP), "mejorado las prestaciones por dependencia", desbloqueado ayudas para jóvenes agricultores, impulsado la modernización de la agroindustria y que "se está creando más y mejor empleo gracias a las políticas del 'Gobierno del cambio'".

"En definitiva, un año de gestión de Juanma Moreno en el que no solo ha rescatado los proyectos enterrados por el socialismo durante décadas, sino que ha sentado las bases para llevar a Andalucía y a la provincia de Sevilla a la vanguardia económica y social en España", subraya, antes de concluir que los sevillanos "ya han podido ser testigos de que hay otra forma de gobernar, la que entiende que el dinero público es de todos y no de nadie, como aseguraba el PSOE; y otra forma de gobernar en la Junta se pone al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un partido".