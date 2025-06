El PP de Sevilla avisa de deficiencias en el parque de bomberos de Cantillana y acusa a Fernández de "negligente"

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha avisado este martes de deficiencias en el parque de bomberos de Cantillana, considerando que inciden en "la seguridad" de la población.

"La actitud del presidente del ente supramunicipal es negligente y será por ello el responsable directo si ocurre una desgracia ante la que los bomberos no puedan hacer frente por falta de medios personales y/o materiales", ha dicho, coincidiendo con el ato del presidente de la Diputación, el socialista Javier Fernández, para presentar cuatro nuevos vehículos escala y un plan de mejora del sistema provincial de bomberos.

"Javier Fernández sólo se mueve por intereses políticos", ha opinado el portavoz del Partido Popular en la Diputación; acusando al dirigente socialista de ser "vocero" del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Martín Torres, el presidente, a su entender, "olvida que se debe a los sevillanos y que sus actuaciones y decisiones deben ir encaminadas a mejorar la provincia y no a avalar y ser cómplice" de las políticas del Gobierno central, que desde su perspectiva perjudican a la provincia.

En cuanto a las deficiencias concretas del parque de bomberos de Cantillana, Martín Torres ha detallado que "la puerta del parque lleva rota cuatro meses, lo que supone que tiene que dejar los camiones fuera motivo por han sufrido robos en los vehículos; los camiones no cuentan con compartimentos para herramientas y tienen que atar con cuerdas las cajas de herramientas; la camilla no está homologada; la puerta del camión también está rota; las mangueras no aguantan la presión del agua; los equipos de respiración están obsoletos; y están escasos de vestimenta".

"Exigimos soluciones urgentes e inmediatas", ha enfatizado, reclamando a Javier Fernández, que ha anunciado un plan de mejoras en el servicio provincial de bomberos, "que actúe de inmediato y dote los parques de bomberos de los medios materiales necesarios y amplíe la plantilla".