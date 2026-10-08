El PP de Sevilla celebra la "apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno por climatizar los colegios e institutos públicos

La vicesecretaria de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Sevilla, Gloria Guillén - PP SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la mejora de las instalaciones educativas públicas tras el inicio de cuatro obras de refrigeración adiabática y energía solar fotovoltaica en centros de la provincia, con una inversión superior a 1,5 millones de euros.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las actuaciones se están ejecutando en el CEIP Maestro Rafael Bravo Martín de Alcalá del Río (476.557 euros), el IES Palomares de Palomares del Río (393.298 euros), el IES Molinillo de Guillena (368.127 euros) y el IES Almensilla de Almensilla (333.902 euros).

En este sentido, la vicesecretaria de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha señalado que "estamos ante una apuesta firme por el confort de nuestro alumnado y de los docentes, y también por la sostenibilidad. "Cada euro invertido en bioclimatización y energías renovables es una inversión en una educación pública de más calidad", ha añadido.

En conjunto, se climatizarán decenas de espacios educativos, entre aulas, gimnasios, bibliotecas, laboratorios y comedores, además de que cada centro contará con una instalación fotovoltaica para autoconsumo, con potencias de entre 30 y 75 kilovatios, lo que permitirá reducir el gasto energético y evitar la emisión de entre 22 y 55 toneladas de CO2 al año por centro.

Estas obras, ha apuntado Guillén, se han enmarcado dentro de la segunda fase del Programa de Bioclimatización y Energías Renovables, aprobada en agosto de 2025, que ha previsto 16 intervenciones en la provincia con una inversión de 6,8 millones de euros.

ACTUACIONES PREVISTAS EN TODA ANDALUCÍA

En contexto, en el conjunto de Andalucía se han contemplado 80 obras con un presupuesto de 30 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder.

"Este programa demuestra que el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía cumple y da continuidad al trabajo que viene realizando para mejorar las infraestructuras educativas públicas", ha subrayado la vicesecretaria 'popular'.

En esta sentido, ha afirmado que desde 2021 se han ejecutado 125 intervenciones en la provincia de Sevilla y ha asegurado que "ahora seguimos avanzando para que ningún centro se quede atrás frente a las altas temperaturas que se viven en nuestra provincia".

Para Guillén, "se trata de una política útil, que mejora las condiciones en las que estudian nuestros niños y jóvenes y, a la vez, contribuye a una Andalucía más eficiente y respetuosa con el medio ambiente".