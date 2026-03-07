PP Sevilla celebra un foro de autónomos:"Sánchez castiga continuamente a quienes lo arriesgan todo para salir adelante"

Foro de autónomos celebrado por el PP de Sevilla - PP SEVILLA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado un Foro de Autónomos con el objetivo de "escuchar y conocer en primera persona las necesidades y dificultades de los trabajadores por cuenta propia", así como para acercar a éstos las propuestas del Partido Popular para ayudar e impulsar la actividad laboral autónoma.

Bajo este marco, durante la jornada se ha celebrado un debate, moderado por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en el que han participado: la diseñadora de calzado, Eva Castilla; Juan Carlos Ramos Picchi, CEO y fundador de Pepe Pinreles; la secretaría general de AJE Sevilla, Sofía Salado; José Manuel Noguera, fundador de Mogan Barbería y Ana Espejo, maquilladora y peluquera profesional.

Según ha indicado el partido en una nota, al foro han asistido también decenas de autónomos "interesados en escuchar no sólo la experiencia de los trabajadores por cuenta propia protagonistas de la jornada, sino también las propuestas en la materia del Partido Popular, el decálogo de cláusulas del 'Contrato con los Autónomos'".

El PP ha criticado que el gobierno del PSOE actual "castiga continuamente a quienes lo arriesgan todo para salir adelante". "Los autónomos merecen y necesitan el respaldo del Gobierno, ellos lo arriesgan todo y, sin embargo, no dejan de ser atacados con incrementos de impuestos, más burocracia y mayores trabas administrativas", ha señalado.

El decálogo elaborado por el partido recoge la exención del IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros, Tarifa Cero para nuevos autónomos, la reducción de las declaraciones. De cuatro a dos o a una. No pagar cotizaciones por un año por el primer empleado contratado y no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

Asimismo, también recoge que se pongan en práctica facilidades para trabajar después de la edad de jubilación, compatibilizar trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena, una exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, la equiparación de los derechos por lactancia y clarificar e incrementar las deducciones de gastos.

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha señalado que la provincia de Sevilla cuenta con 121.162 autónomos (último dato a fecha de febrero 2026), "son miles de familias que saben lo que es el esfuerzo incansable que supone levantar día tras día la persiana, recorrer miles de kilómetros o las noches en vela".

"Es urgente que España tenga, cuanto antes, un Gobierno serio, comprometido y honesto, como lo tenemos en Andalucía con Juanma Moreno, en el que se articulan mecanismos de ayuda para que los autónomos y los pequeños y medianos empresarios puedan crecer, contratar y mirar al futuro con seguridad", ha destacado.

Para finalizar, Agustín Aguilera, ha subrayado que los trabajadores por cuenta propia "no piden un trato de favor, no piden regalos ni prebendas, sólo necesitan que les dejen trabajar sin que les compliquen la vida y sin impuestos abusivos e incomprensibles".