El PP de Sevilla celebra que la provincia lidere las exportaciones de Andalucía en el primer semestre del año

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILLA

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha señalado el liderazgo de la provincia de Sevilla en las exportaciones andaluzas durante el primer semestre de 2026, periodo en el que se ha situado como la primera provincia exportadora de Andalucía en cifras absolutas, con ventas al exterior por valor de 4.648 millones de euros.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los datos de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía Trade, las exportaciones sevillanas han experimentado un crecimiento del 4,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que Sevilla "vuelve a demostrar su actual pujanza económica y la capacidad de nuestras empresas para competir, crecer y llevar el nombre de nuestra provincia a los principales mercados internacionales", a la vez que ha destacado que la provincia concentra el 20,7 por ciento del total de las exportaciones de Andalucía, lo que significa que más de "uno de cada cinco euros procedentes de las ventas andaluzas al exterior corresponden a la provincia de Sevilla".

Con sus 4.648 millones de euros, Sevilla se sitúa por delante de Huelva, con 4.177 millones, y Cádiz, con 4.120 millones. "Son cifras que hablan del empuje de nuestro tejido empresarial, de su capacidad de innovación y de la vocación internacional de una provincia que tiene mucho que aportar al crecimiento de Andalucía y de España", ha añadido Sánchez.

Otro de los datos destacados es la tasa de cobertura del 130,6 por ciento registrada por Sevilla durante el primer semestre, que supone que el valor de las exportaciones de la provincia supera ampliamente al de sus importaciones, reflejando una posición favorable de Sevilla en su comercio exterior.

Al hilo, el dirigente ha sostenido que estos resultados "son una magnífica noticia para la economía sevillana y, sobre todo, son el resultado del esfuerzo diario de empresarios, autónomos y trabajadores que han entendido que Sevilla tiene capacidad y talento suficientes para competir en cualquier mercado".

BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS

El dirigente popular ha enmarcado, además, estos resultados en el buen comportamiento general de las exportaciones andaluzas, que alcanzaron durante los seis primeros meses del año 22.430 millones de euros en exportaciones, un 5,1% más, frente al crecimiento del 2% registrado en el conjunto de España, logrando así un nuevo récord para un primer semestre.

Al respecto, Ricardo Sánchez ha subrayado que estos datos "son también consecuencia de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno". "Andalucía es hoy una tierra más competitiva y con mayor capacidad para atraer inversión y abrirse a nuevos mercados, y el liderazgo exportador de Sevilla es una buena muestra del potencial que tienen nuestras empresas cuando cuentan con un Gobierno andaluz que las acompaña y facilita su crecimiento", ha afirmado.

Además, ha subrayado que "Andalucía crece en exportaciones más del doble que la media nacional y Sevilla lidera las ventas de nuestra comunidad", lo que ha calificado como una combinación "que confirma que tenemos una economía cada vez más abierta, competitiva y preparada para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales".

Por otro lado, el 'popular' ha defendido la necesidad de continuar generando un entorno favorable para la inversión y el crecimiento empresarial y de seguir facilitando que las empresas sevillanas puedan abrir nuevos mercados, y que sea "un estímulo para seguir avanzando", dado que ha considerado que "tenemos una provincia extraordinariamente diversa, con empresas punteras y con sectores capaces de competir al máximo nivel".

Así, ha marcado como objetivo que cada vez más empresas sevillanas den el salto al exterior, "que las que ya exportan puedan hacerlo más y que ese crecimiento se traduzca en inversión, oportunidades y empleo para los sevillanos", a la vez que ha felicitado a todos los empresarios, autónomos y trabajadores sevillanos que están detrás de estos datos" y ha asegurado que cada producto, cada servicio y cada proyecto que una empresa de la provincia lleva fuera de nuestras fronteras es también "una magnífica carta de presentación de Sevilla".