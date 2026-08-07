El PP de Sevilla critica el "impago reiterado" de la Diputación a los ayuntamientos por los servicios de dependencia

SEVILLA 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha criticado que la administración provincial "adeuda cuatro meses a los ayuntamientos sevillanos", que esperan recibir las mensualidades para el sostenimiento del sistema de dependencia pese al "impago reiterado".

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, la gestión del PSOE de Javier Fernández ha comprometido la "viabilidad económica" de los ayuntamientos, "obligados a adelantar fondos propios y buscar soluciones" para continuar con los servicios de atención a personas mayores y con discapacidad que necesitan apoyo diario de auxiliares, cuidadores y personal de atención directa.

Por tanto, ha subrayado que "poner en riesgo su continuidad" perjudicará tanto a los prestadores del servicio como a la "calidad y la estabilidad" de la atención que reciben los colectivos "más vulnerables de la provincia".

En este sentido, el portavoz ha hecho hincapié en que el sistema de abonos a los ayuntamientos "no funciona", dado que "se caracteriza por retrasos continuos" que impiden "planificar con garantías", así como "supone preocupación" para los trabajadores del sector, que "desconocen si cobrarán su nómina en la fecha prevista".

Al hilo, ha concluido que la Diputación de Sevilla cuenta con "capacidad económica y con recursos humanos suficientes" para poner fin a esta situación y ha instado al presidente a "solucionar esta situación cuanto antes".