El PP de Sevilla critica la "parálisis" del Gobierno, "con más de mil días sin aprobar los Presupuestos"

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha criticado este viernes la "incapacidad" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "para sacar adelante" los Presupuestos Generales del Estado, lo que demuestra "la parálisis" de un "gobierno agotado que no piensa en los españoles, sino únicamente en su supervivencia política".

Ante esta situación, Aguilera ha recordado en un comunicado de la formación política que, en los más de siete años de gestión socialista, sólo se han aprobado tres Presupuestos, con cinco prórrogas consecutivas, "lo que supone más de mil días sin aprobar unas cuentas públicas".

Además, en esta legislatura el resultado es "cero presupuestos", un "fracaso absoluto" en la gestión económica "que está lastrando a nuestro país". Además, el secretario general provincial ha señalado que "la corrupción que rodea cada vez más al PSOE está debilitando sus apoyos parlamentarios y condicionando la capacidad de negociación con sus socios, que exigen un precio que ya no puede pagar".

"España necesita estabilidad, certidumbre y un gobierno capaz de gestionar. Lo que tenemos es todo lo contrario: improvisación, bloqueo y un Ejecutivo pendiente solo de resistir. Es evidente que Sánchez y sus ministros ya no pueden seguir al frente de este país", ha asegurado Aguilera.

En contraposición, ha subrayado la impecable gestión económica del Gobierno de Moreno, que ha reducido impuestos, aprobado presupuestos en tiempo y forma, consolidando la solvencia de Andalucía, "todo lo contrario del PSOE, que acumula años de incumplimientos, subidas de impuestos y desprecio a la provincia de Sevilla".

"La desconfianza en Montero --vicepresidenta primera y ministra de Hacienda-- es cada vez mayor, y no sólo entre los ciudadanos, incluso los inspectores de Hacienda han exigido su dimisión y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó de que la gestión de la ministra y la propuesta del cupo separatista resta eficacia y eficiencia al sistema", ha recordado.

En este sentido, el secretario general del PP de Sevilla ha destacado que los Presupuestos Generales "deberían ser la base sobre la que se asiente la acción de Gobierno". "Un hecho que no solo lastra la gestión del Ejecutivo, sino que compromete el desarrollo y el progreso de cualquier territorio".

Por último, Aguilera ha reclamado la convocatoria de elecciones generales "para que los españoles puedan decidir libremente y dar paso a un Gobierno serio, responsable y que tenga un proyecto de futuro para España, como ofrece el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo al frente".