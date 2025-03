PP de Sevilla critica que el PSOE pretenda "premiar el derroche de Cataluña y que se pague su deuda de 17 millones"

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha criticado que el PSOE pretenda "premiar el derroche de los separatistas catalanes y que paguemos todos los españoles la deuda de 17.000 millones de euros generada por Cataluña".

Según ha trasladado el presidente de partido en Sevilla, "Pedro Sánchez propone la condonación de la deuda de las comunidades, pero a quién beneficia realmente es a Cataluña. Los independentistas catalanes han gastado el dinero a manos llenas mientras otras comunidades como Andalucía, Castilla León o Valencia, entre otras, han gestionado con sentido común y se han endeudado menos".

Así, ha criticado "se trata de una nueva tomadura de pelo". "La condonación de la deuda es un traje a medida para Cataluña y no soluciona, en absoluto, el verdadero problema de Andalucía que no es la deuda sino la infrafinanciación con la que el Gobierno del PSOE lleva años castigando a los andaluces", ha señalado.

Ricardo Sánchez, ha afirmado que "la propuesta de la secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, es toda una estafa al pueblo andaluz". De esta manera, además, ha recordado que "más del 86% de la deuda actual de Andalucía ha sido generada por Montero siendo consejera de la administración autonómica (la deuda actual es de 39.847 millones, de los 34.348 millones son heredados de María Jesús Montero)".

En este sentido, el presidente popular, ha señalado que "Montero no ha movido un solo dedo para reformar el sistema de financiación, a pesar de que hasta poco antes de ser nombrada ministra por Pedro Sánchez lo consideraba una prioridad". Desde entonces, "dejó de lado la urgencia de actualizar el modelo, ignoró la necesidad de establecer un fondo transitorio de nivelación, para las comunidades que reciben menos recursos que la media, y descartó que medidas como la condonación de deuda pudieran sustituir el debate sobre la reforma de la financiación autonómica".

Es por ello y dada las circunstancias, desde el PP "tendemos la mano a la Montero de 2018, que exigía como consejera una mejor financiación para Andalucía y ahora hace justo lo contrario de lo que defendía, atacando y negando lo que es justo para su tierra".

Así, Ricardo Sánchez ha trasladado que "se trata de una estrategia de marketing financiero, calculada por intereses políticos. Lo que Montero propone es un traje hecho a medida de Cataluña y una estafa en toda regla para Andalucía" añadiendo que "la condonación de la deuda no va a suponer que podamos destinar más dinero a servicios públicos fundamentales, ni siquiera el supuesto ahorro de intereses"

Mientras tanto, los andaluces "no queremos ni parches ni migajas, queremos una financiación justa. Queremos los 1.522 millones de euros anuales que nos corresponden a los andaluces", ha subrayado, el presidente provincial.

Los datos demuestran que Andalucía "no es una comunidad endeudada, Andalucía no tiene problema de deuda, pero sí sufre una financiación insuficiente que supone un déficit de 1.522 millones de euros al año respecto a la media del resto de comunidades". La condonación de deuda que plantea el PSOE "no soluciona este problema, sino que busca tapar los privilegios que Pedro Sánchez y su Gobierno han concedido al independentismo a cambio de su investidura", ha denunciado.

Desde el PP se exige "lo que siempre hemos defendido, una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice que los andaluces reciben lo que les corresponde. María Jesús Montero exigía esta reforma cuando era consejera, pero ahora la ha enterrado porque su único objetivo es contentar a sus socios independentistas", ha concluido Ricardo Sánchez.